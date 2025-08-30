"Mortal Kombat 2" z opóźnieniem. Premiera przesunięta na maj 2026 0

Warner Bros. oficjalnie przesunęło premierę Mortal Kombat 2 o siedem miesięcy. Film, który miał trafić do kin w październiku 2025 roku, zadebiutuje dopiero 15 maja 2026.

Wczytywanie...

Decyzja Warner Bros. nie jest przypadkowa. Źródła "Deadline" tłumaczą, że letnia data zapewni produkcji "znacznie większą siłę rażenia" niż jesienny start. Trudno się dziwić, bowiem właśnie w tym terminie Warner wypuścił Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi, które zaskakująco dobrze poradziło sobie w box office’e i wyciągnęło 300 mln dolarów na całym świecie. Co w kontekście tego tytułu było ogromnym sukcesem!

W tym momencie Warner Bros. wierzy, że Mortal Kombat 2 będzie letnim hitem 2026 roku, a nie zapychaczem ich kalendarza premier.

Oczekiwania wobec sequela są spore, tym bardziej, że zwiastun, który zadebiutował kilka miesięcy temu, wygenerował aż 107 mln wyświetleń. Pierwsza część z 2021 roku zebrała co najwyżej średnie recenzje, ale mimo pandemicznego rynku zgarnęła 83 mln dolarów i znalazła wiernych fanów w streamingu. Tak, więc są spore szanse na to, że sequel odniesie zdecydowanie większy sukces.

Co jeszcze sprawia, że Mortal Kombat 2 ma szansę na przychylność widzów? Karl Urban jako Johnny Cage, czyli casting, który wygląda na strzał w dziesiątkę oraz Hiroyuki Sanada jako Hanzo/Scorpion. Co sądzicie o tym przesunięciu?

Oto zwiastun:

Źrodło: Deadline