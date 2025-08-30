"Clayface" - nowe zdjęcie z planu rozwiewa wątpliwości dotyczące Batmana w DCU 0

Co prawda zdjęcia do filmu Clayface jeszcze się oficjalnie nie rozpoczęły, to przygotowania do produkcji w Liverpoolu trwają pełną parą i już one pozwalają fanom spekulować na temat przyszłości DCU. Tym razem chodzi o fotografię, która pojawiła się na platformie X i przedstawia radiowóz Gotham Police Department.

Ten szczegół, który został uchwycony na fotografii zdaje się ucinać pytania o to, czy Robert Pattinson i Batman Matta Reevesa są częścią nowego DCU. Radiowozy w filmie Batman z 2022 roku miały charakterystyczne retro logo i malowanie przywodzące na myśl lata 80 – co zresztą widać na zdjęciu głównym artykułu. Nowy radiowóz Gotham Police Department jest czarno-biały, z bardziej nowoczesnymi liniami i agresywniejszym frontem. Innymi słowy jest to zupełnie inna estetyka, co sugeruje, że Clayface funkcjonuje w odrębnym uniwersum niż historia Pattinsona.

Oto jak prezentuje się owy radiowóz:

Czym w ogóle będzie Clayface? Scenariusz do filmu napisał Mike Flanagan, czyli twórca znany z horrorów, gdzie często widzowie mieli do czynienia z elementami psychologicznymi. Reżyseruje James Watkins, a główną rolę zagra niejaki Tom Rhys Harries. Historia opowie o aktorze, którego twarz zostaje zniekształcona przez gangstera. Zdesperowany, szuka pomocy u ekscentrycznego naukowca i tak rodzi się Clayface, ikoniczny przeciwnik Batmana, zdolny do przybierania dowolnej formy.

Budżet wynosi około 40–45 milionów dolarów, czyli jak na standardy superbohaterskie stosunkowo skromnie, co może oznaczać bardziej kameralne podejście. Premiera została wyznaczona na 11 września 2026 roku.

Źrodło: comicbookmovie.com