Czy Steve Rogers i Peggy Carter mają dzieci w "Avengers: Doomsday"? 0

Chris Evans konsekwentnie dementował swój powrót do roli Kapitana Ameryki, ale jak to zwykle bywa w MCU, im głośniejsze zaprzeczenia, tym większa pewność, ze coś jest na rzeczy. Branżowe źródła od dawna sugerowały, że Steve Rogers i Peggy Carter powrócą w Avengers: Doomsday, a teraz pojawiły się kolejne rewelacje, które mogą wywrócić fabułę do góry nogami.

Wczytywanie...

Według najnowszych doniesień Steve Rogers będzie kluczową postacią w historii sequela, a powodem takiego stanu rzeczy ma być jego decyzja z Avengers: Koniec gry. Wówczas Rogers cofnął się w czasie, aby oddać Kamienie Nieskończoności, ale postanowił zatrzymać się w przeszłości i ułożyć życie z Peggy Carter. Problem w tym, że taki happy end mógł doprowadzić do powstania rozgałęzionej linii czasowej i potencjalnej inkluzji, czyli zderzenia wszechświatów.

Plotki głoszą, że w filmie zobaczymy sceny z udziałem Steve’a, Peggy i Lokiego w ich sielankowym domku na farmie. Jednak ta sielanka może szybko zmienić się w koszmar, ponieważ Doctor Doom planuje "uratować" Multiversum, a jednym z jego celów ma być właśnie Kapitan Ameryka. Jeśli ratunkiem okaże się eliminacja Rogersa, to czeka nas naprawdę moralnie skomplikowana historia. A to nie koniec ciekawych doniesień.

Jak podaje @MyTimeToShineH, Steve i Peggy w Avengers: Doomsday mają mieć dzieci! Najnowsze zdjęcia z planu sugerują, że część scen rozgrywać się będzie w stylizowanej, retro scenerii – idealnej dla pokazania rodzinnego życia Rogersa. To oznacza, że Kapitan nie tylko znalazł miłość, ale też założył rodzinę, co dramatycznie podnosi stawkę konfliktu.

Wciąż nie wiadomo, co naprawdę stało się ze Steve’em po Avengers: Koniec gry. Jako starzec przekazał tarczę Samowi Wilsonowi, a potem słuch po nim zaginął, ale jak widać Marvel zamierza powiązać losy Rogersa z wielką sagą Multiversum.

Źrodło: comicbookmovie.com