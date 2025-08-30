Superman, Wonder Woman i Batmanie na ekranach kin w 2027 roku? 0

DC Studios może szykować się na potężny 2027 rok w kinach. Według nowej plotki, James Gunn i spółka chcieliby, aby najwięksi superbohaterowie uniwersum, czyli Superman, Wonder Woman i Batman, mieli swoje filmy na dużym ekranie tego samego roku.

Wczytywanie...

"Chapter 1: Gods and Monsters" zaprezentowane na początku 2023 roku miało być nowym otwarciem po nieudanym DCEU. James Gunn i Peter Safran postawili na miks pewniaków (Superman) i ryzykownych projektów (Koszmarne Komando). Wonder Woman długo była poza układanką, aż w końcu potwierdzono, że i ona dostanie swoje solowe widowisko.

Cały czas w DC Studios panuje spore zamieszane związane z trzecim herosem, z tego zestawienia. The Batman Part II Matta Reevesa szykuje się do produkcji, ale jest to film niepowiązany z nowym DCU. James Gunn wciąż rozwija The Brave and the Bold, czyli Mrocznego Rycerza, który miałby być częścią owego świata, ale tak naprawdę nie wiadomo czy ten film powstanie.

Według najnowszych doniesień od @ResonantJustice, w 2027 roku mogłoby dojść do skoordynowanej ofensywy marketingowej DC wokół superbohaterskiej trójcy. Na filmowym froncie mówi się o premierze "Supermana 2", nowej "Wonder Woman" oraz The Batman Part II. Z jednej strony brzmi to świetnie, ale z drugiej to nie ten Batman. Widzowie, którzy nie śledzą newsów, zapewne po prostu założą, że Robert Pattinson i nowy Superman należą do jednego świata. Sam Gunn otwarcie przyznał, że Batman to największy problem DC. Nie chce campu ani żartobliwego podejścia, ale też nie może powielać wizji Reevesa.

Nieważne jakie decyzje zostaną podjęte w biurach DC Studios, to trzeba przyznać, że Gunn i jego ludzie mają bardzo ambitne plany.

Źrodło: comicbookmovie.com