Kirby Howell-Baptiste przymierzana do roli Storm w reboocie "X-Menów" 0

Według najnowszych spekulacji Kirby Howell-Baptiste – gwiazda serialu Sandman – miałaby wcielić się w legendarną Ororo Munroe, czyli Storm w nadchodzącym reboocie "X-Menów".

Wczytywanie... Kirby Howell-Baptiste - "Sandman"

Plotka początkowo została kompletnie zignorowana, ponieważ pochodziła od anonimowego twitterowego "scoopera" bez większej renomy, jednak nagle wróciła na tapet, gdy portal "TheDisinsider" postanowił zapytać Howell-Baptiste o całą sprawę. Jej odpowiedź była z jednej strony wymijająca, ale z drugiej sugerowała, że coś jest na rzeczy. Z jej ust nie padło ani "tak", ani "nie", ale jak zauważono, szeroki uśmiech aktorki sugerował, że być może wie coś, czego my jeszcze nie wiemy.

Reżyser Jake Schreier niedawno potwierdził, że prace nad filmem "X-Men" już trwają, a proces castingu faktycznie się rozpoczął. Dlatego szansa, że Kirby Howell-Baptiste znalazła się na liście potencjalnych kandydatek do roli Storm, wcale nie jest taka mała.

Wcześniej w kontekście tej roli mówiło się o takich aktorkach, jak Jodie Turner-Smith czy Ayo Edebiri. Plotki obejmowały również takich aktorów jak Harris Dickinson (Cyclops), Margaret Qualley (Rogue), Julia Butters (Kitty Pryde) i Trinity Bliss (Jubilee). Mówiło się także o Hunter Schafer jako Mystique oraz Javierze Bardemie w roli Mr. Sinistera.

Scenariusz napisał Michael Lesslie. Na razie brak daty premiery, ale biorąc pod uwagę tempo prac i skalę oczekiwań, można spokojnie założyć, że mutanci już niedługo z hukiem wejdą do MCU.

Źrodło: comicbookmovie.com