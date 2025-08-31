"Epoka lodowcowa 6" otrzymuje tytuł i nową datę premiery 0

Disney ogłosił oficjalny tytuł dla nadchodzącego filmu animowanego "Epoka lodowcowa 6", kolejnej części kasowej serii. Studio uaktualniło także datę premiery obrazu. Przesunięta została ona na 2027 rok.

Szósty film z serii trafi do kin jako Ice Age: Boiling Point. Jego premiera wyznaczona została na 5 lutego 2027 roku. Wcześniej film ukazać miał się 28 grudnia 2026 roku. Fabuła obrazu trzymana jest cały czas w tajemnicy. Podobnie jak nazwiska osób, które odpowiedzą za powstanie filmu.

W Epoce lodowcowej 6 powrócą wieloletnie gwiazdy franczyzy: Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary i Queen Latifah, którzy ponownie wcielą się w role mamuta włochatego Manny’ego, leniwca Sida, tygrysa szablozębnego Diego i mamuta włochatego Ellie.

Ponadto Simon Pegg również podpisał kontrakt, aby ponownie wcielić się w rolę jednookiej łasicy Buck, która została po raz pierwszy przedstawiona w części z 2016 roku Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie.

W latach 2002-2016 na ekrany kin trafiło pięć filmów z serii "Epoka lodowcowa", które zarobiły łącznie 3,2 miliarda dolarów na całym świecie. W 2021 roku Blue Sky Studios zostało zamknięte, a Disney przejął wyłączne prawa do serii.

Źrodło: Walt Disney Studios