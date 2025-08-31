"Naznaczony 6" - znaleziono odtwórczynie głównej roli 0

Trwają preprodukcyjne prace nad szóstą odsłoną kasowej serii horrorów Naznaczony. Parę miesięcy temu poznaliśmy nazwisko nowego reżysera, a teraz podano kto wcieli się w główną rolę. Będzie to aktorka znana z serialu Netflix.

Amelia Eve, kadr z serialu "Nawiedzony dwór w Bly"

Według najnowszych informacji w nadchodzącym filmie zagra Amelia Eve. Z pewnością kojarzycie ją z serialu Nawiedzony dwór w Bly. Szczegóły postaci w jaką wcieli się Eve w większości trzymane są w tajemnicy. Zdradzono jedynie, że zagra ona "samotną matką, która cierpi z powodu traumatycznej przeszłości".

Naznaczony 6 ma być kolejnym prequelem pierwszego filmu, a Lin Shaye ponownie wcieli się w rolę Elise Rainier. Jacob Chase stanie za kamerą zastępując na tym stanowisku Patricka Wilsona, który wyreżyserował ostatni film z serii Naznaczony: Czerwone drzwi.

Seria Naznaczony rozpoczęła się w 2011 roku od filmu Naznaczony w reżyserii Jamesa Wana. Film okazał się wielkim sukcesem, zbierając ogólnie pozytywne recenzje od krytyków i publiczności oraz zarabiając prawie 100 milionów dolarów w box office. Jego sukces nie tylko pomógł ożywić kariery Wana i scenarzysty Leigh Whannella, ale także pomógł Blumhouse Productions wznieść się na wyżyny.

