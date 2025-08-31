Amazon kasuje "Motorheads". Serial zaliczył tylko 1. sezon 0

Amazon Prime Video po majowym debiucie serialu dramatycznego Motorheads podjął decyzję co do przyszłości produkcji. Niestety, ale została ona skasowana.

Z decyzją streamera nie zgadzają się zagorzali fani serialu, którzy prowadzą na portalu X i TikToku kampanię przeciw kasacji Motorheads. Przyniosła ona w pewnym sensie pozytywną reakcje platformy. Amazon dał zgodę producentom serialu na poszukanie dla serialu nowego domu.

Postanowiliśmy zrobić serial bez planu i z wielkim sercem, aby dać rodzinom coś, co mogą oglądać razem. Chociaż John A. Norris i ja jesteśmy rozczarowani, że "Motorheads" nie będzie kontynuowane w Prime Video, nie moglibyśmy być bardziej dumni z tego, co stworzył zespół. Pomimo tego, że premiera miała niemożliwie niską świadomość odbiorców, nasza pełna pasji i głośna baza fanów poprowadziła szarżę i sprawiła, że serial był nie do zignorowania. Ich entuzjazm dodał nam energii i jesteśmy optymistami, że znajdziemy dom, który uwierzy i wesprze ten program powiedział producent wykonawczy serialu Jason Seagraves w swoim oświadczeniu.

Motorheads opowiada o pierwszej miłości, pierwszym zawodzie miłosnym i przekręceniu kluczyka w pierwszym samochodzie. Akcja toczy się w niegdyś tętniącym życiem przemysłowym miasteczku, którego mieszkańcy szukają nadziei na lepsze jutro. Serial przedstawia losy grupy outsiderów, których połączyła przyjaźń i miłość do wyścigów ulicznych, a także próba odnalezienia się w licealnej rzeczywistości.

Serial zebrał pozytywne opinie od recenzentów i widzów. Cały czas pozostaje w codziennej liście TOP 10 Prime Video w USA, jednak jego ogólna liczba widzów jak widać nie była wystarczająca, aby streamer dalej chciał wykładać na niego pieniądze.

Źrodło: Deadline