"Chad Powers" - Glen Powell w zwiastunie sportowej komedii

Hulu na miesiąc przed premierą prezentuje pełny zwiastun serialu sportowego Chad Powers, z powracającym do telewizji Glenem Powellem w roli głównej.

Chad Powers powstało na podstawie serii skeczy ESPN z udziałem byłego rozgrywającego NFL Eli Manninga. W nich Manning przebierał się za Powersa i często żartował z innych graczy lub przypadkowych osób, pojawiając się w przebraniu.

Osiem lat po tym, jak niewybaczalna pomyłka przekreśla jego obiecującą karierę w futbolu uniwersyteckim, przystojny rozgrywający Russ Holliday (Powell) próbuje wskrzesić swoje marzenia, przebierając się za Chada Powersa – utalentowanego dziwaka, który przechodzi do zmagającego się z problemami Suma z Georgii Południowej.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W obsadzie znajdują się również Perry Mattfeld jako Ricky, Quentin Plair jako trener Byrd, Wynn Everett jako Tricia Yeager, Frankie A. Rodriguez jako Danny i Steve Zahn jako trener Jake Hudson.

Powell współtworzy serial z Michaelem Waldronem. Mistrz Super Bowl Peyton Manning jest producentem wykonawczym serialu wraz z Eli Manningiem oraz Jamiem Horowitzem. Tony Yacenda wyreżyserował serial.

Premiera Chad Powers wyznaczona została na 30 września. Na serial składać ma się sześć półgodzinnych odcinków.

Źrodło: Hulu, Dark Horizons