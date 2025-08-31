Krytycy z Nowego Jorku zobaczą "Jedną bitwę po drugiej" 0

Nowy film Paula Thomasa Andersona – Jedna bitwa po drugiej – ominie największe festiwale filmowe w tym Wenecję, Telluride i TIFF. Z jednej strony może wydać się to dziwne, ale z drugiej nie jest tajemnicą, że filmowiec od dawna ma na pieńku z imprezami tego typu, więc jego fanów raczej nie powinno to zaskakiwać. Krytycy będą mieli okazję jednak wcześniej obejrzeć wyczekiwane dzieło twórcy Aż poleje się krew.

Jak udało się potwierdzić branżowym dziennikarzom, film Jedna bitwa po drugiej zostanie pokazany krytykom w Nowym Jorku w piątek, 5 września. Z kolei embargo na opinie w mediach społecznościowych spadnie dopiero 8 września o 10:00 czasu PST (godzina 19:00 czasu polskiego). No i tutaj mamy pewien zgrzyt. Otóż wielu czołowych nowojorskich krytyków w tym czasie będzie przebywać w Toronto na TIFF-ie.

Warner Bros. zdaje się jednak nie przejmować tą sytuacją. W końcu mówimy o projekcie wartym ponad 150 milionów dolarów, który dystrybutor pokazuje prasie na ponad trzy tygodnie przed premierą. Pierwotnie uważano, że wytwórnia ma spore problemy z jakością i przystępnością tego filmu, ale pokazanie go nowojrskim krytykom tak wcześnie to wyraźny znak pewności siebie.

Akcja osadzona jest w Kalifornii lat 80., w czasach Reagana, i przygląda się skutkom klęski ideałów hippisowskich lat 60. Fabuła koncentruje się na grupie dawnych rewolucjonistów, którzy po latach jednoczą siły, by uratować córkę jednego z nich, gdy ich stary wróg powraca po szesnastu latach. DiCaprio wciela się w wypalonego byłego buntownika, który musi zmierzyć się z przeszłością, by ocalić najbliższą osobę.

Premiera zaplanowana jest na 26 września.

Źrodło: World of Reel