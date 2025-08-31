Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Disney zapowiada "Toy Story 5", "Hexed" i inne nowości 0

Podczas prezentacji "Destination D23: A Journey Around the Worlds of Disney" na Florydzie, Walt Disney Animation Studios ujawniło pierwszy tytuł i szczegóły dotyczące swojego nowego oryginalnego filmu, a także zapowiedziało kilka innych nowości.

Nowa oryginalna produkcja zatytułowana "Hexed" opowie historię nieporadnego nastolatka i jego perfekcjonistycznej mamy, którzy odkrywają, że "inność" chłopaka może być przejawem magicznych mocy. Jak łatwo się domyślić – ich życie oraz ukryty świat czarów wywrócą się przez to do góry nogami. Za reżyserię odpowiadają Josie Trinidad i Jason Hand, a premiera zaplanowana jest na listopad 2026 roku.

Zaprezentowano także nowe materiały z animacji Hopnięci oraz potwierdzono obsadę głosową kontynuacji Zootopii – Patrick Warburton wcieli się w burmistrza Winddancera, a Yvette Nicole Brown użyczy głosu postaciom EMT Otter i Bearoness Bear.

Nie zabrakło też MCU. Na scenie pojawili się Paul Rudd wraz z braćmi Russo, aby podgrzać atmosferę wokół Avengers: Doomsday. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o to widowisko, bo nie pokazano nic więcej.

Największe poruszenie wywołały jednak pierwsze grafiki z Toy Story 5. Zobaczyliśmy nowych "antagonistów", w tym tablet dla dzieci o imieniu LilyPad, nocnikowego towarzysza SmartyPants (z głosem Conana O'Briena) oraz źle działającą armię Buzzów.

