Chris Hemsworth o przyszłości Thora po "Avengers: Doomsday" 0

Chris Hemsworth to jeden z nielicznych oryginalnych Avengersów, którzy wracają do swoich ról w nadchodzącym Avengers: Doomsday. Australijski gwiazdor przyznaje jednak, że los jego postaci po tym filmie wcale nie jest jasny.

W nowym etapie MCU Bóg Piorunów wędruje wraz ze swoją adoptowaną córką Love, Loki zasiada na tronie w sercu Multiwersum, a gdzieś po drodze Thor ma przeciąć ścieżki z samym Deadpoolem. Brzmi jak niezła jazda bez trzymanki. Od miesięcy krążą plotki o planowanym piątym filmie o Thorze, tym razem bez Taiki Waititiego za kamerą. Chris Hemsworth w rozmowie z "BBC" studzi jednak emocje:

Nie wiem. Zobaczymy, dokąd zaprowadzi nas Avengers: Doomsday. Właśnie to wszystko analizujemy i zastanawiamy się, dokąd zmierza każda z tych postaci.

powiedział aktor

Z pewnością niepewność wśród fanów potęguje fakt, że Avengers: Doomsday przechodzi gruntowne poprawki scenariusza w trakcie samej produkcji, co w przypadku Marvela powoli staje się normą. Zapytany przez "Etalk" o atmosferę na planie, Hemsworth mówi:

Kiedy rozstaliśmy się przy ostatnim filmie, nie wiedzieliśmy, czy będziemy to robić ponownie, a tu proszę. Dołączyła część starej ekipy, jak ja, a potem sporo nowych osób.

Zdjęcia do Avengers: Doomsday trwają obecnie w Wielkiej Brytanii. Część obsady ma już swoje sceny za sobą, ale prace na planie potrwają jeszcze jakiś czas.

Aktualnie premiera kinowa Avengers: Doomsday jest zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku.

Źrodło: darkhorizons.com