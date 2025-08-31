"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" przekracza 500 mln dolarów w box office 0

Marvel Studios może odetchnąć z ulgą! Z wielkimi bólami, ale jednak Fantastyczna 4: Pierwsze kroki przekroczyła globalnie 500 mln dolarów, zamykając tym samym swoją drogę po kinowych kasach. Przy budżecie szacowanym na 200–225 mln dolarów oznacza to, że produkcja ledwo, ale jednak, wyszła na plus.

Warto odnotować, ze owy wynik jest znacznie lepszy od innych tegorocznych premier MCU, czyli Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat oraz Thunderbolts. Oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że jest to wynik wciąż daleki od tego, na co liczyło studio. Analitycy wskazują, że Kevin Feige i spółka mieli nadzieję na sukces na miarę Deadpoola i Wolverina.

Mimo braku spektakularnego sukcesu filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, Disney i Marvel są na tyle zadowoleni z wyniku, że zielone światło dla sequela jest kwestią czasu. Według plotek, trwają rozmowy z reżyserem Mattem Shakmanem, aby ponownie stanął za kamerą. W Marvelu wszyscy liczą też na to, że udział Fantastycznej Czwórki w nadchodzącym Avengers: Doomsday pozwoli widzom bardziej oswoić się z bohaterami i rozkręcić apetyt na kolejne przygody.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć owego widowiska, to Fantastyczna 4: Pierwsze kroki cały czas w polskich kinach!

Źrodło: comicbookmovie.com