Logo serialu "Vision Quest" ujawnione... na planie filmu DC! 0

Oficjalne logo nowego serialu Marvel Television, czyli spin-offu WandaVision pod tytułem "Vision Quest", zostało po raz pierwszy zauważone… na planie filmu Clayface od DC Studios, w Liverpoolu. Wpadka czy przypadek?

Logo znajdowało się na koszulce jednego z członków ekipy filmowej. Czy pracował przy obu produkcjach, czy tylko odwiedzał znajomych, tego na razie nie wiemy. Oczywiście fotka szybko wyciekła do sieci i już hula po portalach społecznościowych:

Serial ma zadebiutować na Disney+ w przyszłym roku. Zdjęcia według wcześniejszych doniesień mają ruszyć we wrześniu. Do roli Visiona powróci oczywiście Paul Bettany, a głównym antagonistą będzie Ultron, grany ponownie przez Jamesa Spadera.

Emily Hampshire wcieli się w ludzką wersję systemu E.D.I.T.H., Orla Brady przejmie rolę F.R.I.D.A.Y., a James D'Arcy wróci jako Edwin Jarvis. Z kolei Ruaridh Mollica ma zagrać Tommy’ego Maximoffa (Speeda). T'nia Miller pojawi się jako Jocasta, a Faran Tahir ponownie wcieli się w Razę, lidera Dziesięciu Pierścieni znanego z Iron Mana.

Projekt został opisany jako "trzecia część trylogii", która rozpoczęła się od WandaVision, i była kontynuowana przez To zawsze Agatha. Showrunnerem jest Terry Matalas.

