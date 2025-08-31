Gwiazda "Jak wytresować smoka" w nowym filmie Osgooda Perkinsa 0
Osgood Perkins nie zwalnia tempa. Reżyser i scenarzysta szykuje już kolejną produkcję, mimo że jego najnowszy film Keeper jeszcze nie trafił do kin. Szczegóły w dalszej części artykułu.
Dystrybutor Neon ujawnił w mediach społecznościowych tytuł projektu, który brzmi "The Young People". A teraz według "The Hollywood Reporter" do filmu już dołączyły dwie aktorki: Lola Tung i Nico Parker. Szczegóły dotyczące ich postaci pozostają na razie tajemnicą.
Lola Tung znana jest z trzeciego sezonu serialu Prime Video Tego lata stałam się piękna, a już za jakiś czas pojawi się w horrorze Forbidden Fruits. Z kolei Nico Parker pojawiła się w aktorskim remake’u Jak wytresować smoka oraz w pierwszym sezonie adaptacji gry wideo od HBO, czyli The Last of Us.
Osgood Perkins od lat współpracuje z Neon. Ich kampania marketingowa przy jego horrorze Kod zła, z Maiką Monroe i Nicolasem Cagem, przyniosła mu spory rozgłos. Studio ogłosiło też, że reżyser podpisał specjalną umowę z Neonem, co pozwoli mu szybciej rozwijać kolejne projekty.
Zdjęcia do "The Young People" ruszą w październiku w Vancouver. Na razie fabuła pozostaje owiana tajemnicą. Natomiast premiera Keeper, do którego scenariusz przygotowali Nicka Leparda z Tatianą Maslany, została przesunięta na listopad 2025 roku.
Źrodło: The Hollywood Reporter
