"Ród Guinnessów", "1670", "Wednesday" i "Black Rabbit" - to tylko niektóre z wrześniowych premier Netflixa!

We wrześniu na Netfliksie czekają zarówno powroty ulubionych bohaterów, jak i gorące nowości. Od drugiego sezonu 1670, przez mroczną kontynuację Wednesday, aż po dramat rodzinny Black Rabbit z Judem Lawem. Fani mocnych wrażeń dostaną finał Alice in Borderland, a widzowie szukający lżejszych klimatów – komedię romantyczną Nie ten Paryż z Mirandą Cosgrove. Miesiąc zamknie epicka saga Ród Guinnessów autorstwa Stevena Knighta, twórcy Peaky Blinders.