"Ród Guinnessów", "1670", "Wednesday" i "Black Rabbit" - to tylko niektóre z wrześniowych premier Netflixa! 0

We wrześniu na Netfliksie czekają zarówno powroty ulubionych bohaterów, jak i gorące nowości. Od drugiego sezonu 1670, przez mroczną kontynuację Wednesday, aż po dramat rodzinny Black Rabbit z Judem Lawem. Fani mocnych wrażeń dostaną finał Alice in Borderland, a widzowie szukający lżejszych klimatów – komedię romantyczną Nie ten Paryż z Mirandą Cosgrove. Miesiąc zamknie epicka saga Ród Guinnessów autorstwa Stevena Knighta, twórcy Peaky Blinders.

"Ród Guinnessów"

SERIALE TYLKO W NETFLIXIE

  • WEDNESDAY: SEZON 2 – CZĘŚĆ 2
    Wednesday Addams powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i kolejne problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Premiera 3 września w Netflixie
  • 1670: SEZON 2
    Gdy lato w Adamczysze trwa w najlepsze, Jan Paweł podejmuje decyzje o zorganizowaniu dużego wydarzenia, które ma zapewnić mu objęcie ważnego politycznego stanowiska. Zaplanowanie masowej imprezy okazuje się jednak trudniejsze, niż przypuszczał. Premiera 17 września w Netflixie
  • BLACK RABBIT
    Kiedy właściciel najpopularniejszej restauracji w Nowym Jorku pozwala swojemu zbuntowanemu bratu wrócić do rodzinnego interesu, otwiera drzwi dawnym traumom i nowym zagrożeniom, które mogą zburzyć wszystko, co wspólnie zbudowali. Premiera 18 września w Netflixie
  • CHARLIE SHEEN: DOKUMENT
    Charlie Sheen opowiada o swoim życiu w filmie dokumentalnym o jego błyskotliwej karierze w Hollywood, upadku oraz drodze do uzdrowienia. Premiera 10 września w Netflixie
  • TYLER PERRY’S BEAUTY IN BLACK
    Po przejęciu kontroli nad imperium rodziny Bellarie Kimmie musi stawić czoło walce o władzę, w której zdrada, chciwość i niebezpieczeństwo czają się za każdym rogiem. Premiera 11 września w Netflixie
  • BUNKIER MILIARDERÓW
    Kiedy w obliczu bezprecedensowego globalnego konfliktu grupa miliarderów chroni się w luksusowym bunkrze, odżywają dawne animozje między dwiema rodzinami. Premiera 19 września w Netflixie
  • NA MARGINESIE
    Glina z małego miasteczka podejrzewa, że lokalna szkoła dla trudnej młodzieży – i jej charyzmatyczna założycielka – skrywają jakiś sekret. Premiera 25 września w Netflixie
  • ALICE IN BORDERLAND
    Gdy Usagi zostaje porwana i nieprzytomna porzucona przez tajemniczego uczonego z obsesją na punkcie życia po śmierci, Alisu wraca do niebezpiecznego Borderland, aby ją ocalić. Muszą teraz współpracować z nowymi graczami, zmierzyć się z niewidzianym dotąd Jokerem i za wszelką cenę powrócić do świata, z którego przybyli. Premiera 25 września w Netflixie
  • RÓD GUINESSÓW
    Czy rodzina Guinnessów poradzi sobie z piwem, które nawarzyła? Nowy serial Stevena Knighta (Peaky Blinders) z Anthonym Boylem i Louisem Partridgem w rolach głównych. Premiera 25 września w Netflixie
  • MIŁOŚĆ, OSZUSTWA I ZEMSTA
    Ofiary oszustów randkowych próbują odzyskać swoje życie z pomocą znanej z Oszusta z Tindera Cecilie Fjellhøy oraz prywatnej detektyw Brianne Joseph. Premiera 5 września w Netflixie
  • WILCZY KRÓL
    Drew walczy o tron i odpiera wrogów atakujących z każdej strony. Na własnej skórze przekonuje się też, że trudno jest być królem – a jeszcze trudniej wybrać królową. Premiera 11 września w Netflixie

FILMY TYLKO W NETFLIXIE

  • NIE TEN PARYŻ
    Dawn zgłasza się do programu randkowego w Paryżu, we Francji, ale ląduje w mieścinie Paris w Teksasie. Już ma się wycofać, gdy w oko wpada jej przystojny kowboj. Premiera 12 września w Netflixie
  • FRANCUSKI KOCHANEK
    Zblazowany aktor poznaje w Paryżu kelnerkę, której nie układa się w życiu. Zaczyna się nieoczekiwany romans. Czy jednak przetrwa w świetle reflektorów? Premiera 26 września w Netflixie
  • RUT I BOAZ
    Utalentowana piosenkarka rezygnuje z kariery w Atlancie i osiedla się w Tennessee, gdzie odnajduje miłość i nowy życiowy cel, ale nie jest w stanie uciec od przeszłości. Premiera 26 września w Netflixie

Źrodło: Netflix

