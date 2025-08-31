"Ród Guinnessów", "1670", "Wednesday" i "Black Rabbit" - to tylko niektóre z wrześniowych premier Netflixa! 0
We wrześniu na Netfliksie czekają zarówno powroty ulubionych bohaterów, jak i gorące nowości. Od drugiego sezonu 1670, przez mroczną kontynuację Wednesday, aż po dramat rodzinny Black Rabbit z Judem Lawem. Fani mocnych wrażeń dostaną finał Alice in Borderland, a widzowie szukający lżejszych klimatów – komedię romantyczną Nie ten Paryż z Mirandą Cosgrove. Miesiąc zamknie epicka saga Ród Guinnessów autorstwa Stevena Knighta, twórcy Peaky Blinders.
SERIALE TYLKO W NETFLIXIE
-
WEDNESDAY: SEZON 2 – CZĘŚĆ 2
Wednesday Addams powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i kolejne problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Premiera 3 września w Netflixie
-
1670: SEZON 2
Gdy lato w Adamczysze trwa w najlepsze, Jan Paweł podejmuje decyzje o zorganizowaniu dużego wydarzenia, które ma zapewnić mu objęcie ważnego politycznego stanowiska. Zaplanowanie masowej imprezy okazuje się jednak trudniejsze, niż przypuszczał. Premiera 17 września w Netflixie
-
BLACK RABBIT
Kiedy właściciel najpopularniejszej restauracji w Nowym Jorku pozwala swojemu zbuntowanemu bratu wrócić do rodzinnego interesu, otwiera drzwi dawnym traumom i nowym zagrożeniom, które mogą zburzyć wszystko, co wspólnie zbudowali. Premiera 18 września w Netflixie
-
CHARLIE SHEEN: DOKUMENT
Charlie Sheen opowiada o swoim życiu w filmie dokumentalnym o jego błyskotliwej karierze w Hollywood, upadku oraz drodze do uzdrowienia. Premiera 10 września w Netflixie
-
TYLER PERRY’S BEAUTY IN BLACK
Po przejęciu kontroli nad imperium rodziny Bellarie Kimmie musi stawić czoło walce o władzę, w której zdrada, chciwość i niebezpieczeństwo czają się za każdym rogiem. Premiera 11 września w Netflixie
-
BUNKIER MILIARDERÓW
Kiedy w obliczu bezprecedensowego globalnego konfliktu grupa miliarderów chroni się w luksusowym bunkrze, odżywają dawne animozje między dwiema rodzinami. Premiera 19 września w Netflixie
-
NA MARGINESIE
Glina z małego miasteczka podejrzewa, że lokalna szkoła dla trudnej młodzieży – i jej charyzmatyczna założycielka – skrywają jakiś sekret. Premiera 25 września w Netflixie
-
ALICE IN BORDERLAND
Gdy Usagi zostaje porwana i nieprzytomna porzucona przez tajemniczego uczonego z obsesją na punkcie życia po śmierci, Alisu wraca do niebezpiecznego Borderland, aby ją ocalić. Muszą teraz współpracować z nowymi graczami, zmierzyć się z niewidzianym dotąd Jokerem i za wszelką cenę powrócić do świata, z którego przybyli. Premiera 25 września w Netflixie
-
RÓD GUINESSÓW
Czy rodzina Guinnessów poradzi sobie z piwem, które nawarzyła? Nowy serial Stevena Knighta (Peaky Blinders) z Anthonym Boylem i Louisem Partridgem w rolach głównych. Premiera 25 września w Netflixie
-
MIŁOŚĆ, OSZUSTWA I ZEMSTA
Ofiary oszustów randkowych próbują odzyskać swoje życie z pomocą znanej z Oszusta z Tindera Cecilie Fjellhøy oraz prywatnej detektyw Brianne Joseph. Premiera 5 września w Netflixie
-
WILCZY KRÓL
Drew walczy o tron i odpiera wrogów atakujących z każdej strony. Na własnej skórze przekonuje się też, że trudno jest być królem – a jeszcze trudniej wybrać królową. Premiera 11 września w Netflixie
FILMY TYLKO W NETFLIXIE
-
NIE TEN PARYŻ
Dawn zgłasza się do programu randkowego w Paryżu, we Francji, ale ląduje w mieścinie Paris w Teksasie. Już ma się wycofać, gdy w oko wpada jej przystojny kowboj. Premiera 12 września w Netflixie
-
FRANCUSKI KOCHANEK
Zblazowany aktor poznaje w Paryżu kelnerkę, której nie układa się w życiu. Zaczyna się nieoczekiwany romans. Czy jednak przetrwa w świetle reflektorów? Premiera 26 września w Netflixie
-
RUT I BOAZ
Utalentowana piosenkarka rezygnuje z kariery w Atlancie i osiedla się w Tennessee, gdzie odnajduje miłość i nowy życiowy cel, ale nie jest w stanie uciec od przeszłości. Premiera 26 września w Netflixie
Źrodło: Netflix
