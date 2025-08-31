Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Frankenstein" od Guillermo del Toro zadebiutował w Wenecji 0

Guillermo del Toro w końcu zaprezentował swoją długo wyczekiwaną wersję Frankensteina na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Zdecydowanie był to jeden z tych tytułów, na który czekali wszyscy. Czy widzowie docenili wizję Meksykanina?

Film otrzymał aż 15-minutową owację na stojąco, jedną z najdłuższych podczas tegorocznej edycji. Podobnie jak nagrodzony w 2017 roku Złotym Lwem Kształt wody, także i ten tytuł w reżyserii Guillermo del Toro, startuje w konkursie głównym. Po dobrym przyjęciu w Wenecji, droga Frankensteina do Oscarów wydaje się całkiem realna.

Nie obyło się jednak bez zgrzytów. Pierwsze recenzje krytyków dotyczących Frankensteina są mieszane. Na Rotten Tomatoes film ma obecnie 77%, a na Metacritic 73/100. Chwalone są wspaniałe, barokowe wręcz wizualia, ale część widzów narzeka na przesadzoną, wręcz "operową" skalę opowieści. Tak, więc oceny się wahają – niektóre są pełne zachwytów, inne nieco bardziej stonowane.

W obsadzie filmu są Oscar Isaac jako Victor Frankenstein, Jacob Elordi w roli stworzonego potwora oraz między innymi Mia Goth, Christoph Waltz, Charles Dance i Lars Mikkelsen.

Premiera kinowa odbędzie się 17 października, a niecały miesiąc później, 7 listopada, film trafi na Netflixa.

Poniżej przypominamy Wam zwiastun filmu:

Źrodło: darkhorizons.com