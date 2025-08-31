Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Testowe seanse "28 Years Later: The Bone Temple" zachwyciły widzów. Kiedy pierwszy zwiastun? 0

Sony Pictures szykuje się do odpalenia marketingowej machiny dla 28 Years Later: The Bone Temple, czyli kontynuacji hitu Danny’ego Boyle’a z tego lata. W sieci zaczynają pojawiać się pierwsze informacje na temat projektu.

Jak zauważyli między innymi dziennikarze z "Discussing Film", oficjalne konto produkcji w mediach społecznościowych zostało właśnie zaktualizowane, a wszystko wskazuje na to, że pierwszy zwiastun jest już na wyciągnięcie ręki.

Film miał już za sobą testowe pokazy i jeśli wierzyć doniesieniom portalu "FearHQ" widownia reagowała entuzjastycznie. Co więcej w trakcie seansu pojawiały się nawet owacje. Najwięcej szumu robi jednak Jack O'Connell, który rzekomo kradnie show, a jego kreacja ma być nazywana wręcz "występem złoczyńcy roku". Warto dodać, ze ten utalentowany brytyjski aktor zrobił już coś podobne w Grzesznikach, gdzie także zachwycił rolą antagonisty.

Za scenariusz ponownie odpowiada Alex Garland, a w ekipie producenckiej są Danny Boyle i Cillian Murphy (tym razem jako producent wykonawczy).

Na ekranie zobaczymy Alfie'ego Williamsa, Emmę Laird, Aarona Taylora-Johnsona, Jodie Comer, Erin Kellyman, Ralpha Fiennesa i wspomnianego O’Connella. Zdjęcia do 28 Years Later: The Bone Temple realizowano niemal równolegle z pierwszym filmem, ale fabuła pozostaje pilnie strzeżoną tajemnicą.

Premiera filmu zaplanowana została na 16 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Discussing Film / FearHQ