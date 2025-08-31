Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Red Sonja" kończy się teaserem sequela - co oznacza ostatnia scena? 0

Po latach w produkcyjnym piekle, Red Sonja w reżyserii M.J. Bassett wreszcie trafiła na rynek cyfrowy. Reboot klasycznej historii fantasy nie tylko opowiada o krwawej walce tytułowej bohaterki, ale też wyraźnie przygotowuje grunt pod kontynuację.

Wczytywanie...

W filmie Sonja (Matilda Lutz) ucieka z gladiatorskich aren okrutnego Draygana (Robert Sheehan), aby później stawić czoła jego brutalnej sprzymierzeńczyni, Annisii (Wallis Day). Chociaż główna bohaterka zostaje poważnie raniona, boska interwencja Asherii przywraca ją do życia, dając jej moc, która pozwala unicestwić wrogą armię i wyzwolić lud. Po zwycięstwie Sonja wyrusza w dalszą podróż, wspominając o spotkaniu z "potężnym barbarzyńskim królem z Cymmerii", co zdaje się być wyraźnym ukłonem w stronę fanów Conana.

TERAZ UWAGA NA SPOILERY

Oficjalnej sceny po napisach nie ma, ale widzowie dostają mały bonus po wyciemnieniu ekranu. Sonja w karczmie wygrywa w pijacką grę z wojownikami, a następnie odwiedza ją dawny towarzysz, Osin (Luke Pasqualino), który zapowiada, że czeka ją kolejne wyzwanie. To ewidentny teaser potencjalnego sequela.

Dodatkowo na łamach "Screen Rant" zaprezentowano ekskluzywny klip z filmu:

Film został sklasyfikowany kategorią R i może się pochwalić solidną obsadą drugoplanową: były gwiazdor UFC Michael Bisping jako Hawk, Martyn Ford w roli generała Karlaka oraz Eliza Matengu jako Amarak.

Jak myślicie – czy Red Sonja rzeczywiście rozpocznie nową franczyzę fantasy, czy skończy jako jednorazowy powrót do lat 80.?

Źrodło: comicbookmovie.com