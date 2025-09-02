Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Universal usuwa z kalendarza premier nowy film reżysera "Uciekaj!" oraz "Nie!" 1

Jordan Peele i jego czwarty pełnometrażowy projekt znowu stoją pod dużym znakiem zapytania. Universal usunął film z kalendarza swoim nadchodzących premier i obecnie tytuł nie ma żadnego terminu w rozpisce wytwórni.

Wczytywanie... "Uciekaj!"

Wydało się, że premiera nowego filmu reżysera takich hitów, jak Uciekaj! oraz Nie!, jest bezpieczna i data 23 października 2026 nie jest zagrożona. Nic bardziej mylnego – produkcja po raz kolejny została przesunięta.

Źródła podkreślają, że decyzja nie ma związku ze zwolnieniami w jego firmie Monkeypaw Productions na początku 2025 roku. Te wynikały raczej z szerszych cięć w całej branży. Co do jego nowego dzieła, to wszystko wskazuje na to, że reżyser po Nie! z 2022 roku wciąż szuka pomysłu, który sprostałby oczekiwaniom widzów i krytyków.

Czy to oznacza, że kolejny film Jordana Peele'a zobaczymy dopiero po 2026 roku? Całkiem możliwe. Pewne jest natomiast to, że kolejna produkcja tego filmowca będzie wydarzeniem i każdy będzie o niej mówił.

Czy Wy czekacie na nowy film Jordana Peele’a?

Źrodło: World of Reel