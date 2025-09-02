Zwiastun odlotowej animacji "Super pies i kot łotr" - nowy superbohater zostaje spuszczony ze smyczy 0

Miłośnicy psiaków i kociaków, przygotujcie się na niezłą dawkę emocji! Oto nadciąga przewrotny duet, między którym aż iskrzy! Kino Świat prezentuje zwiastun animacji "Super pies i kot łotr" z Pawłem Domagałą i Jarosławem Boberkiem w tytułowych rolach.

Super pies i kot łotr to animowana przygoda, która zachwyci widzów w każdym wieku – od najmłodszych po dorosłych fanów superbohaterskich historii. W polskiej wersji językowej jedyni w swoim rodzaju Paweł Domagała i Jarosław Boberek, którzy po raz kolejny pokażą, dlaczego są mistrzami dubbingu. Pełną humoru opowieść o przyjaźni, odwadze i walce dobra ze złem wyreżyserował Shea Wageman, mający w swoim dorobku takie produkcje serialowe jak Potworna robota czy Gwiezdne Wojny: Przygody młodych Jedi.

Danny to chłopiec, który marzy wielkich przygodach. Od zawsze jego najlepszym kumplem jest pies Charlie – wierny, zabawny i oddany. Niestety wraz z upływem lat psiak traci wigor i energię szczeniaka, ma też coraz mniej sił na wspólne zabawy. Wszystko zmienia się gdy Charlie oraz kot sąsiada – Puszek zostają porwani przez kosmitów, po czym powracają na Ziemię obdarzeni prawdziwymi supermocami. Od tej chwili Charlie znów ma niespożyte pokłady energii, ale nie wykorzystuje jej tylko do zabawy – zwierzak każdego dnia wkłada pelerynę i rusza ludziom na pomoc stając się wielkim psim superbohaterem. Niestety kocur Puszek wykorzystuje swoje nowe umiejętności w zupełnie inny sposób i staje się kocim złoczyńcą. Uwielbiany przez wszystkich Charlie musi stawić czoła miauczącemu niebezpieczeństwu, które zagraża całej ludzkości. Wspólnie z Dannym wyruszają w pełną akcji i wzruszeń misję, by pokonać podstępnego Puszka i udowodnić, że nawet najmniejszy bohater może dokonać wielkich rzeczy.

Super pies i kot łotr trafią na ekrany polskich kin już 24 października.

Źrodło: Kino Świat