Data premiery serialu "Glina. Nowy rozdział" - Maciej Stuhr powraca do roli podkomisarza Banasia

Po latach nadchodzi kontynucja serialu Glina, która ponownie zabierze Nas na warszawskie ulice. "Glina. Nowy rozdział" jest pierwszym serialem oryginalnym, który powstał jako koprodukcja SkyShowtime i Telewizji Polskiej. Ogłoszono datę premiery tego widowiska.

Serial zadebiutuje 16 października wyłącznie w SkyShowtime.

W Glina. Nowy rozdział znów będziemy śledzić poczynania policjantów Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Do doświadczonych komisarzy Banasia (Maciej Stuhr) i Jóźwiaka (Jacek Braciak) dołącza młoda, ambitna policjantka: aspirant Tamara Rudnik (Nela Maciejewska). Już na początku zostaje rzucona w sam środek brutalnej rzeczywistości warszawskiego półświatka. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, funkcjonariusze muszą stawić czoła nie tylko bezwzględnej rzeczywistości, ale także własnym demonom.

To, jak zmienił się Artur Banaś przez lata, było podstawowym pytaniem, które Maciej Stuhr zadawał sobie podczas pracy nad kolejną odsłoną Gliny.

Jeżeli ktoś pamięta "Glinę", to wie, jak ogromne koszty wiązały się z tym, że Artur Banaś po raz pierwszy pociągnął za spust i pozbawił kogoś życia. To był jeden z ważniejszych motywów serialu. Później Artur pociągał za spust jeszcze wielokrotnie. Jednak to, co się z nim dzieje w kontynuacji historii, jest znacząco inne od tego, co działo się przed laty. Praca w policji odcisnęła swoje piętno na Banasiu. Scenarzysta Maciej Maciejewski doskonale to napisał. Pokazał, że tego zawodu nie można uprawiać, nie płacąc za to ceny mówi Maciej Stuhr.

Do swoich ról powracają też m.in. Anna Cieślak i Agnieszka Pilaszewska.

Kontynuację Gliny wyreżyserowali Władysław Pasikowski oraz Dariusz Jabłoński. Serial powstał jako koprodukcja SkyShowtime i Telewizji Polskiej, a zrealizowany został przez Apple Film.

Źrodło: PAP