"Ród Guinessów" - intrygi, zdrady i walka o dziedzictwo w zwiastunie nowego serialu od twórcy "Peaky Blinders" 0

Netflix opublikował oficjalny zwiastun kostiumowego serialu Ród Guinnessów, którego fabuła inspirowana jest jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich rodzin. Obraz pochodzi od twórcy Peaky Blinders Stevena Knighta.

Akcja serialu rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku. Historia zaczyna się tuż po śmierci Sir Benjamina Guinnessa, człowieka odpowiedzialnego za niezwykły sukces browaru Guinness. Produkcja ukaże nam wpływ śmierci biznesmena na życie czwórki jego dorosłych dzieci – Arthura (Anthony Boyle), Edwarda (Louis Partridge), Anne (Emily Fairn) i Bena (Fionn O'Shea) oraz grupy postaci z Dublina, które pracują i wchodzą w interakcje z fenomenem, jakim stał się Guinness.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują również Dervla Kirwan, Jack Gleeson, Niamh McCormack i Danielle Galligan.

Premiera serialu Ród Guinessów już 25 września, tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix