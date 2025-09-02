Brutalny zwiastun pierwszej animacji Marvela 18+ - nadchodzi "Marvel Zombies" 0

Marvel nareszcie podzielił się z całym światem pierwszym zwiastun swojego animowanego serialu Marvel Zombies. To pierwsza pełnoprawna animacja MCU przeznaczona dla widzów dorosłych. Opublikowany materiał jest niezwykle brutalny i krwawy.

Wczytywanie... kadr z animacji "Marvel Zombies"

Serial jest oparty na komiksie o tej samej nazwie, który przedstawia alternatywny wszechświat, w którym różni bohaterowie zostają zarażeni i przemienieni, podczas gdy niezainfekowani próbują uratować siebie i świat.

Projekt Marvel Zombies został oficjalnie ogłoszony przez Marvel Studios w listopadzie 2021 roku, gdzie został opisany jako kontynuacja wszechświata wprowadzonego w odcinku A gdyby…?. Odcinek, wyreżyserowany przez Bryana Andrewsa i napisany przez Matthew Chaunceya, zakończył się cliffhangerem, w którym mała grupa ocalałych udała się do Wakandy, aby się przegrupować, nieświadoma, że ​​zombi Thanos z Rękawicą Nieskończoności już zdziesiątkował ten obszar.

Po tym, jak Avengers zostają pokonani przez plagę zombie, zdesperowana grupa ocalałych odkrywa klucz do położenia kresu supermocnym nieumarłym, ścigając się przez dystopijny krajobraz i ryzykując życie i zdrowie, aby uratować swój świat – czytamy w oficjalnym opisie serialu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Na Marvel Zombies składają się cztery odcinki. Premiera serialu 24 września na Disney+ w ramach 6. fazy MCU.

Źrodło: Variety