Warwick Davis powtórzy swoją rolę w serialu o Harrym Potterze 0

Pomimo trwania już prac na planie serialu Harry Potter powstającym dla HBO i platformy Max, nadal dowiadujemy się o kolejnych angażach. Z ogłoszonych ostatnio kilku nazwisk, szczególnie jedno zwraca uwagę i wydaje się niesamowicie ciekawe. Mowa o Warwicku Davisie. Aktor zagrał we wszystkich częściach filmowej serii.

Wczytywanie... Warwick Davis, kadr z filmu "Harry Potter i Czara ognia"

W kinowych filmach Davis wcielał się w profesora Filiusa Flitwicka, odpowiedzialnego za naukę zaklęć. Teraz w serialu HBO ponownie sportretuje tego bohatera. Nie zagra jednak swojej drugiej postaci z filmów, goblina Gryfka z banku Gringotta. W tego bohatera w serialu wcieli się Leigh Gill.

Do personelu Hogwartu obok Davisa dołączają też Sirine Saba jako profesor zielarstwa Pomona Sprout, Richard Durden jako profesor-duch Cuthbert Binns i Bríd Brennan jako pielęgniarka Poppy Pomfrey.

Są także nowe angaże na uczniów Hogwartu. Elijah Oshin dołącza do obsady jako półkrwi Dean Thomas, podczas gdy Finn Stephens i William Nash zagrają mało rozgarniętych kumpli Draco Malfoya, odpowiednio Vincenta Crabbe’a i Gregory’ego Goyle’a.

W głównych rolach występują Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley.

Premiera serialu planowana jest na 2027 rok.

Źrodło: Variety