Pierwsze zdjęcia z "28 Years Later: The Bone Temple" - drugiego filmu z trylogii zapoczątkowanej przez Danny’ego Boyle’a 1

Ujawniono pierwsze zdjęcia z filmu 28 Years Later: The Bone Temple, sequela 28 lat później i drugiego filmu z planowanej trylogii.

Wczytywanie... kadr z filmu "28 Years Later: The Bone Temple"

Magazyn Rolling Stone opublikował cztery fotografie z planu The Bone Temple. Na dwóch pierwszych zdjęciach widzimy Ralpha Fiennesa jako doktora Iana Kelsona i Chi Lewis-Parry jako Samsona, którzy przeżyli wydarzenia z filmu 28 lat później.

Dalej widzimy, że Jack O'Connell powraca również jako Sir Jimmy Crystal, enigmatyczny przywódca kultu wraz z grupą wyznawców znanych jako Jimmies. Postać graną przez O’Connella mamy też podczas rozmowy z reżyserką Nią DaCostą.

Wczytywanie... Wczytywanie... Wczytywanie... Wczytywanie...

Akcja filmu rozpoczyna się wkrótce po wydarzeniach z 28 lat później, w którym Spike (Alfie Williams) spotyka Jimmy’ego i jego kult. Spike zostaje zmuszony do przyłączenia się do kultu Jimmy’ego, który jest na kursie kolizyjnym z doktorem Kelsonem.

Nia DaCosta wyreżyserowała The Bone Temple na podstawie scenariusza Alexa Garlanda. Oczekuje się, że Cillian Murphy pojawi się jako Jim, jeden z ocalałych z wybuchu epidemii w 28 dni później. Informacje te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone. Danny Boyle, który wyreżyserował 28 dni później i 28 lat później, produkuje The Bone Temple wraz z Garlandem, Andrew Macdonaldem, Peterem Rice'em i Bernie Bellewem.

28 lat później zebrał w większości pozytywne recenzje i zarobił ponad 150 milionów dolarów na całym świecie. 28 Years Later: The Bone Temple ma trafić do kin 16 stycznia 2026 roku.

Jutro spodziewajcie się zwiastuna produkcji.

Źrodło: ComingSoon