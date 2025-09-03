Oto pierwszy zwiastun filmu "28 lat później: Świątynia kości" 0

W sieci zadebiutował zwiastun kolejnego filmu o zombie z kultowej serii. Przed Wami zapowiedź produkcji 28 lat później: Świątynia kości.

Rozwijając świat stworzony przez Danny'ego Boyle'a i Alexa Garlanda w filmie 28 lat później – ale jednocześnie wywracając go do góry nogami – Nia DaCosta reżyseruje nowy film 28 lat później: Świątynia kości.

W kontynuacji tej epickiej opowieści dr Kelson (Ralph Fiennes) znajduje się w trudnych okolicznościach, których konsekwencje mogą zmienić świat, jaki zna. Spotkanie Spike’a (Alfie Williams) z Jimmym Crystalem (Jack O'Connell) staje się koszmarem, od którego nie może uciec. W świecie Świątyni kości zarażeni nie są już największym zagrożeniem dla przetrwania – nieludzkość ocalałych może być dziwniejsza i bardziej przerażająca.

Film w kinach 16 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Tylko Hity