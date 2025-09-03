"Tomb Raider" od Amazona jednak żyje! Streamer ma główną gwiazdę produkcji 0

Aktorski serial Tomb Raider od Amazona wrócił do żywych. Na początku lata zagraniczne media informowały, iż produkcja ta prawdopodobnie jest martwa. Okazuje się jednak, ze rozwijany od 2023 roku serial nadal jest w planach streamera, a co więcej ma już pierwszy angaż. Wybrano aktorkę, która wcieli się w Larę Croft.

W serialowej wersji Larę Croft zagra Sophie Turner. Informacje o angażu tej aktorki pojawiały się już od jakiegoś czasu, jednak żadne z nich dotychczas nie były tymi oficjalnymi. Turner jest oczywiście najbardziej znana ze swojej wieloletniej roli Sansy Stark w przebojowym serialu HBO Gra o tron. Poza tym wystąpiła jako Jean Grey/Phoenix w filmach z serii X-Men, a ostatnio zagrała w serialu Schody od HBO Max.

Produkcja serialu Tomb Raider rozpocząć ma się dokładnie 19 stycznia 2026 roku. Na razie niewiele wiadomo o nadchodzącym obrazie, poza tym, że jest on opisywany jako "epicki" z "globtroterską" przygodą.

Twórcą, scenarzystką i producentką wykonawczą jest Phoebe Waller-Bridge.

Dotychczas najbardziej znaną odtwórczynią Lary Croft, bohaterki kultowej serii gier wideo jest Angelina Jolie. W bohaterkę tą w pełnometrażowej produkcji wcieliła się też Alicia Vikander.

Co sądzicie o angażu Turner?

Źrodło: Variety