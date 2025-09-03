"Superman 2" - James Gunn ujawnia tytuł i datę premiery 0

Superman Jamesa Gunna odniósł duży kinowy sukces. Nic więc dziwnego, że filmowiec już pracuje nad kontynuacją epickiego hitu DCU. "Superman 2" otrzymał oficjalny tytuł i datę premiery.

Wczytywanie... David Corenswet, kadr z filmu "Superman

Na Twitterze Gunn oficjalnie ujawnił, że Superman 2 nosi tytuł Man of Tomorrow. Film ma datę premiery wyznaczoną na 9 lipca 2027 roku.

Swoje posty z informacją o sequelu wstawili również David Corenswet, aktor wcielający się w tytułową postać oraz Nicholas Hoult, który w filmie portretuje antagonistę Lexa Luthora. Sugerują one, że obaj panowie z pewnością powrócą w sequelu. Rachel Brosnahan ma również powrócić jako Lois Lane w Man of Tomorrow. Dalsze szczegóły na temat fabuły sequela nie zostały ujawnione.

W Supermanie w charakterystyczny dla siebie sposób James Gunn prezentuje tego znanego superbohatera w stworzonym na nowo uniwersum DC. Jest to mieszanka zapierającej dech w piersiach akcji, humoru i wzruszeń. Superman Gunna kieruje się współczuciem i głęboko zakorzenioną wiarą w dobro ludzkości.

Superman trafił do kin 11 lipca tego roku.

Źrodło: ComingSoon