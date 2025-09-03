"Kulawe konie" - pełny zwiastun 5. sezonu sztandarowej produkcji Apple TV+ 0

Powraca kultowa produkcja Apple TV+. Streamer prezentuje zwiastun piątego sezonu cieszącego się dużym uznaniem, mrocznego komediowego thrillera szpiegowskiego Kulawe konie. Premiera jeszcze w tym miesiącu.

Nowe odcinki oparte są na piątej powieści z serii – London Rules. Premiera 5. sezonu rozpocznie się od dwóch odcinków wyemitowanych 24 września, a następnie będzie cotygodniowa emisja, aż do finału 22 października.

W piątym sezonie wszyscy są podejrzliwi, gdy miejscowy technologiczny nerd Roddy Ho ma nową, czarującą dziewczynę, ale kiedy w całym mieście dochodzi do serii coraz dziwniejszych wydarzeń, Slow Horses muszą ustalić, jak wszystko to jest połączone.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Do swoich ról powracają m.in. Gary Oldman jako Jackson Lamb, Jack Lowden jako River Cartwright, Kristin Scott Thomas jako Diana Taverner, Saskia Reeves jako Catherine Standish, Christopher Chung jako Roddy Ho, James Callis jako Claude Whelan, Ruth Bradley jako Emma Flyte, Rosalind Eleazar jako Louisa Guy i Jonathan Pryce jako David Cartwright.

Serial ma już odnowienia na kolejne odcinki. Zakończono zdjęcia do szóstego sezonu, a w ciągu najbliższych kilku tygodni rozpoczną się zdjęcia do siódmej serii.

Kulawe konie swą fabułę opierają na powieściach Micka Herrona. Gary Oldman wciela się w postać Jacksona Lamba, lidera Slough House, zespołu niedocenianych, odsuniętych na bok agentów brytyjskiego wywiadu. Slough House to miejsce, do którego MI5 wysyła agentów, którzy popełniają błędy kończące karierę. Jednak Lamb, który jest "błyskotliwy, ale kłótliwy", i jego zespół nieustannie znajdują się w centrum ważnych zadań szpiegowskich.

Źrodło: Apple TV+