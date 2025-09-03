Sylvester Stallone dalej buduje swoje imperium - oto zwiastun 3. sezonu "Tulsa King" 0

Paramount+ opublikował oficjalny zwiastun trzeciego sezonu dramatu kryminalnego Tulsa King z Sylvestrem Stallone'em w roli głównej. Powrót serialu już 21 września.

Zaprezentowany materiał oferuje pierwsze spojrzenie na postać graną przez Samuela L. Jacksona – Russella Lee Washingtona Jr., który po raz pierwszy pojawia się tutaj, zanim udaje się do Nowego Orleanu, aby poprowadzić swój własny spin-off serialu NOLA King.

W zwiastunie pojawia się też nowy członek obsady, Robert Patrick, który wciela się w Jeremiaha Dunmire’a. Do obsady dołączyli również Kevin Pollak jako agent specjalny Musso, Beau Knapp jako Cole Dunmire, Bella Heathcoate jako Cleo Montague i James Russo jako Quiet Ray Renzetti.

W nowej serii imperium Dwighta (Stallone) rozszerza się, a wraz z nim jego wrogowie – i ryzyko dla jego załogi. Teraz w Tulsie musi stawić czoła swoim najniebezpieczniejszym przeciwnikom: Dunmirom, potężnej rodzinie, która nie gra według zasad starego świata, zmuszając Dwighta do walki o wszystko, co zbudował i ochrony swojej rodziny.

Showrunnerem serii jest Dave Erickson. Premierowy odcinek drugiego sezonu obejrzało 21,1 miliona widzów na całym świecie, co czyni go najchętniej oglądaną światową premierą w tamtym czasie spośród wszystkich seriali w historii Paramount+.

Akcja Tulsa King rozgrywa się tuż po wyjściu z więzienia po 25 latach, nowojorskiego wysoko postawionego członka mafii Dwight „Generała” Manfredi’ego, który zostaje bezceremonialnie wygnany przez swojego szefa. W obliczu tej sytuacji postanawia założyć sklep w Tulsie, w stanie Oklahoma. Zdając sobie sprawę, że jego mafijna rodzina może nie mieć na uwadze jego najlepszych interesów, Dwight powoli buduje „załogę” z grupy nieprawdopodobnych postaci, które pomogą mu stworzyć nowe przestępcze imperium w miejscu, które dla niego może być równie dobrze inną planetą.

Źrodło: Dark Horizons