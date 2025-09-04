Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Wichrowe Wzgórza" - teaserowy zwiastun nowego filmu Emerald Fennell 0

Do sieci trafił właśnie zwiastun filmu Wichrowe Wzgórza, czyli nowej produkcji w reżyserii Emerald Fennell.

Patrząc na owy zwiastun można dojść do wniosku, że film zapowiada się na wizualną ucztę, dzięki zdjęciom Linusa Sandgrena i dopracowanym detalom epoki. W rolach głównych występują Jacob Elordi i Margot Robbie.

Oto zapowiedź:

"Wichrowe Wzgórza" to jedyna powieść Emily Brontë, wydana w 1847 roku, dziś uznawana za jeden z najważniejszych klasyków literatury angielskiej.

Opowiada historię burzliwej, obsesyjnej i destrukcyjnej miłości sieroty Heathcliffa do Catherine Earnshaw. Ich uczucie, rozdarte przez różnice społeczne i dumę, prowadzi do serii dramatów, zemsty i cierpienia, które rozciągają się na kolejne pokolenia. To mroczna, gotycka opowieść o namiętności, gniewie i pragnieniu, które potrafią zniszczyć wszystko – także tych, których najbardziej się kocha.

Premiera w Walentynki 2026 roku.

Źrodło: Warner Bros. Pictures