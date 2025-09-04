"Nie patrz w dół 2" nadchodzi! Poznajcie obsadę i fabułę sequela 0

Nie patrz w dół z 2022 roku o przetrwaniu na 600-metrowej wieży radiowej odniósł zaskakujący sukces. Szybko poinformowano o pracy nad sequelem. Ten jednak powstawał w ciszy. Dopiero teraz poznaliśmy jego obsadę oraz szczegóły fabularne.

Wczytywanie... kadr z filmu "Nie patrz w dół"

Capstone Studios i Tea Shop Productions informują, że Fall 2 trafi na kinowe ekrany na początku 2026 roku za pośrednictwem Lionsgate. Obsadę sequela prowadzą Harriet Slater, Arsema Thomas i Tom Brittney. Nikt z nich nie wystąpił w jedynce. Na razie nie wiadomo co z powrotem Grace Caroline Currey. O jej ponownym wystąpieniu mowa była od samego początku, nic jednak w tej kwestii nie zostało oficjalnie potwierdzone.

Nie patrz w dół wyreżyserował Scott Mann. Pałeczkę po nim przejęli Michael Spierig i Peter Spierig. Mają oni na swoim koncie Piłę: Dziedzictwo i Winchester: Dom duchów. Mann dalej jest jednak zaangażowany w projekt. Napisał on scenariusz kontynuacji wraz z Jonathanem Frankiem.

Przytłoczona śmiercią swojej siostry Hunter, Jax (Slater) nawiązuje kontakt z Luce (Thomas), nieustraszoną przyjaciółką Hunter. Aby stanąć na nogi, próbują pokonać niesławną trasę z desek na górze Kwan w Tajlandii. Po tym, jak nagłe osuwisko skalne pozostawia ich na kruchej desce na wysokości 3000 stóp w powietrzu, Jax musi stawić czoła swoim najgłębszym lękom i walczyć o przetrwanie, aby znaleźć wyjście z tej mrożącej krew w żyłach sytuacji i przetrwać – czytamy w oficjalnym opisie filmu.

W Nie patrz w dół wystąpiły Grace Caroline Currey i Virginia Gardner. Wcieliły się one w przyjaciółki Becky i Hunter, których życie polega na pokonywaniu lęków i przesuwaniu granic. Kiedy wspinają się na wysokość 2000 stóp (to ponad 600 metrów), na szczyt odległej, opuszczonej wieży radiowej, okazuje się, że utknęły. Droga powrotna wystawia umiejętności oraz przyjaźń dziewczyn na ciężką próbę.

Film przy budżecie wynoszącym zaledwie 5 milionów dolarów zarobił 22 miliony. Odniósł on sukces zarówno na rynkach cyfrowych, jak i w serwisach streamingowych.

Źrodło: ComingSoon