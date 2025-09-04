Charlie Hunnam w roli seryjnego mordercy - oto zwiastun "Potwór: Historia Eda Geina" 0

Netflix udostępnił zwiastun 3. sezonu antologii Ryana Murphy'ego Potwory, w którym gwiazda Synów Anarchii, Charlie Hunnam, wciela się w znanego seryjnego mordercę Eda Geina. Seria powraca z jak twierdzi streamer, najmroczniejszym jak dotąd sezonem.

Wczytywanie... kadr z serialu "Potwór: Historia Eda Geina"

Znacie kultowe horrory zainspirowane jego wynaturzonym dziedzictwem, ale możecie nie znać jego nazwiska. Makabryczne dziedzictwo Eda Geina zrodziło fikcyjne potwory stworzone na jego podobieństwo i rozpaliło kulturową obsesję na punkcie przestępców dewiacyjnych. Ed Gein nie tylko wpłynął na gatunek – stał się wzorcem dla współczesnego horroru.

Potwór: Historia Eda Geina pozwala przyjrzeć się bliżej postaci Hunnama, który wciela się w Eda Geina. Opisywany jest on jako seryjny morderca, którego makabryczne morderstwa zainspirowały kultowe horrory, takie jak "Psychoza" i "Teksańska masakra piłą mechaniczną". Serial ukaże również dziwną relację bohatera z matką, a także jego brutalne i przerażające tendencje do obdzierania swoich ofiar ze skóry. Policyjne śledztwo odkryło nieludzkie okropności, które ukrywał w swoim domu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W obsadzie znaleźli się również Suzanna Son jako Adeline Watkins, Tom Hollander jako Alfred Hitchcock, Laurie Metcalf jako Augusta Gein, Vicky Krieps jako Ilse Koch, Olivia Williams jako Alma Reville, Joey Pollari jako Anthony Perkins i Tyler Jacob Moore jako szeryf Schley i inni.

Premiera serialu Potwór: Historia Eda Geina już 3 października.

Źrodło: Netflix