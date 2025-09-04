Prawdziwe zło nie umiera... - mroczna zapowiedź horroru "Czarny telefon 2" 0

Universal Pictures prezentuje nową zapowiedź kontynuacji hitu grozy Czarny telefon. Wyłapywacz powraca. Prawdziwe zło nie umiera, a telefon znowu dzwoni.

Wczytywanie... kadr z filmu "Czarny telefon 2"

Cztery lata temu trzynastoletni Finney Blake zabił swojego porywacza i uciekł, stając się jedynym ocalałym z rąk Wyłapywacza. Ten jednak powraca… Ethan Hawke ponownie w najbardziej mrocznej roli swojej kariery. Wyłapywacz zza grobu pragnie zemsty na Finneyu (Mason Thames), dręcząc jego młodszą siostrę, Gwen (Madeleine McGraw).

Siedemnastoletni Finney wciąż zmaga się z traumą po tym, jak został uwięziony, a piętnastoletnia, uparta Gwen zaczyna otrzymywać w snach telefony z czarnego aparatu i ma przerażające wizje trzech chłopców śledzonych na zimowym obozie Alpine Lake. Zdeterminowana, by odkryć prawdę i zakończyć koszmar nawiedzający ją i brata, Gwen namawia Finneya, by podczas śnieżnej zamieci pojechał z nią do tego obozu. Tam odkrywa wstrząsającą więź między Wyłapywaczem a przeszłością własnej rodziny. Razem z Finneyem muszą stawić czoła zabójcy, który po śmierci stał się jeszcze potężniejszy – i bardziej związany z nimi, niż mogliby przypuszczać.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Czarny telefon 2 pochodzi od wizjonerskiego scenarzysty i reżysera Scotta Derricksona. Film napisał Derrickson i C. Robert Cargill na podstawie postaci stworzonych przez Joe Hilla. Producentami są Jason Blum, Derrickson i Cargill. W obsadzie znajdują się także Demián Bichir jako opiekun obozu, Arianna Rivas jako jego siostrzenica, Miguel Mora jako brat jednej z ofiar Wyłapywacza oraz Jeremy Davies, powracający jako ojciec Finneya i Gwen – Terrence. Do obsady dołączają również Maev Beaty i Graham Abbey.

Czarny telefon 2 do polskich kin wejdzie 17 października. Za jego dystrybucję odpowiadają Tylko Hity.

Źrodło: Tylko Hity