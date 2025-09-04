Zwiastun animacji "Koszmarek". Poznaj odpowiedź na pytanie: Skąd się biorą potwory? 0

Monolith Films prezentuje zwiastun niemieckiej produkcji animowanej Koszmarek w reżyserii Steve'a Hudsona. Produkcja ta to wzruszająca i zabawna komedia ucząca, że każdy jest wyjątkowy, nie ważne, że jest inny. Bo najważniejsze to być sobą!

Miły typek o imieniu Koszmarek jest jednym z wielu potworów stworzonych przez zwariowanego profesora w mrocznym zamczysku na szczycie wyniosłej góry. Robi co może, by chronić swych potwornych przyjaciół przed uprzedzeniami mieszkańców pobliskiego miasteczka. Gdy w okolicy pojawia się podupadający cyrk z ekscentrycznym Dyrektorem na czele, Koszmarek po raz pierwszy w życiu stanie oko w oko z człowiekiem! Dyrektor zapragnie zrobić z niego gwiazdę swojego objazdowego show. Koszmarek jednak zamiast straszyć ludzi za pieniądze, spróbuje się z nimi zaprzyjaźnić. Niestety ich strach ma wielkie oczy, szczególnie gdy odkrywają, że w zamku roi się od najróżniejszych „kreatur”. Czy Koszmarkowi uda się udowodnić, że nie taki potwór straszny, jak go malują? Razem z dziewczynką o imieniu Arabella, wcieli w życie szalony plan, który postawi na głowie życie mieszkańców zamku, pracowników cyrku i oczywiście obywateli miasteczka.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Koszmarek wejdzie na ekrany polskich kin już 17 października. Głosu głównemu bohaterowi użycza Maciej Zakościelny.

Źrodło: Monolith Films