Miłość ma swoje granice. Zobacz nowy zwiastun filmu "Dom Dobry" od Wojciecha Smarzowskiego 0

Już wkrótce do kin trafi najnowszy film Wojtka Smarzowskiego, który po raz kolejny mierzy się z trudnymi i bolesnymi tematami. W sieci zadebiutował nowy zwiastun dramatu Dom Dobry. Premiera filmu jesienią.

Wczytywanie... fragment plakatu

Dom Dobry to opowieść o miłości, która z czasem przestaje być bajką i odsłania dramatyczne oblicze codzienności. Kiedy na perfekcyjnym obrazku zaczynają pojawiać się rysy, rzeczywistość nabiera zupełnie nowego wymiaru. W głównych rolach występują Agata Turkot i Tomasz Schuchardt.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Kiedy Gośka (Agata Turkot) poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc. Smarzowski zagląda do "dobrych domów", gdzie dzieją się rzeczy, o których większość woli milczeć. Dom Dobry to film o granicach miłości, którego nie da się zapomnieć.

Najnowsze dzieło Smarzowskiego na kinowe ekrany trafi 7 listopada.

Źrodło: TVN