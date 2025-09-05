Steven Spielberg rezygnuje z Call of Duty – kulisy nieudanego projektu 0

Po oficjalnym ogłoszeniu, że Paramount Pictures zajmie się realizacją aktorskiego filmu Call of Duty, na jaw wyszły kulisy wcześniejszych negocjacji dotyczących ekranizacji jednej z najpopularniejszych serii gier wideo. Jak się okazuje, o prawa do adaptacji starały się również Universal Pictures oraz Amblin Entertainment – studio należące do samego Stevena Spielberga.

Według doniesień serwisu Puck, Activision odrzuciło ofertę Spielberga głównie z powodu warunków, jakie wiązałyby się z tzw. słynnym dealem Spielberga. Reżyser takich hitów jak Szeregowiec Ryan czy Jurassic Park miałby zagwarantowane:

najwyższe wynagrodzenie na rynku,

pełną kontrolę nad produkcją i marketingiem,

ostateczne prawo montażu.

Dla Activision były to jednak warunki nie do przyjęcia. Wytwórnia chciała zachować większą swobodę twórczą, dlatego zdecydowała się na współpracę z Paramount Pictures, które zaoferowało bardziej elastyczny układ.

Co dalej z filmem Call of Duty?

Na ten moment Paramount nie ogłosiło jeszcze reżysera ani obsady. To nie pierwszy raz, kiedy podejmowane są próby stworzenia filmowego uniwersum Call of Duty. Już w 2015 roku Activision powołało do życia Activision Blizzard Studios, które miało zająć się rozwojem serii filmów inspirowanych grą. Wówczas spekulowano, że w obsadzie mogliby znaleźć się Tom Hardy i Chris Pine, a za kamerą miał stanąć Stefano Sollima (Sicario 2) przy scenariuszu Joe Roberta Cole’a. Projekt jednak trafił do szuflady w 2020 roku.

Call of Duty – od gry do wielkiego ekranu

Seria Call of Duty wystartowała w 2003 roku i od tego czasu sprzedała się w ponad 500 milionach egzemplarzy na całym świecie, stając się jedną z najbardziej dochodowych marek w branży gier. Cykl znany jest przede wszystkim z wojennych realiów – od II wojny światowej, przez konflikty współczesne, aż po futurystyczne wizje.

