Nowa "Anakonda" odsłania logo i pierwsze ujęcia węża – w rolach głównych Jack Black i Paul Rudd 0

Sony Pictures oficjalnie zaprezentowało logo oraz pierwsze materiały promocyjne nadchodzącego rebootu kultowej Anacondy. Na grafikach, które pojawiły się na stoiskach Cinemark, możemy zobaczyć tytułowego węża. Premiera filmu została zaplanowana na 25 grudnia 2025 roku.

W rolach głównych zobaczymy Jacka Blacka, oraz Paula Rudda. Reboot wyreżyseruje Tom Gormican (Nieznośny ciężar wielkiego talentu), a scenariusz stworzył wspólnie z Kevinem Ettenem. Projekt powstaje na podstawie franczyzy stworzonej przez Hansa Bauera, Jima Casha i Jacka Eppsa Jr.

Do obsady dołączają także: Selton Mello jako Santiago, Thandiwe Newton jako Claire Simons, Steve Zahn jako Kenny Trent, Daniela Melchior jako Ana Almeida oraz Ione Skye jako Malie McCallister.

O czym opowie reboot?

Nowa Anakonda skupi się na grupie przyjaciół w wieku średnim, którzy postanawiają nakręcić na nowo swój ulubiony film z młodości. Wyprawa do amazońskiej dżungli szybko zamienia się w koszmar – bohaterowie będą musieli walczyć o życie nie tylko z naturą, ale także z olbrzymimi wężami i bezlitosnymi przestępcami.

Dziedzictwo węża

Pierwsza Anakonda trafiła do kin w 1997 roku. W filmie wystąpili m.in. Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight i Owen Wilson. Produkcja odniosła kasowy sukces, co doprowadziło do powstania trzech sequeli: Anakondy: Polowanie na krwawą orchideę (2004), Anaconda 3: Potomstwo (2008), Anaconda 4: Krwawe ślady (2009), a także crossovera Aligator kontra Anakonda (2015!).

Źrodło: ComingSoon