Kto przejmie "Obcy: Romulus 2"? Fede Álvarez odchodzi z projektu

Fede Álvarez, reżyser ubiegłorocznego horroru science fiction Obcy: Romulus, ogłosił, że nie stanie za kamerą jego kontynuacji. Choć scenariusz do Alien: Romulus 2 jest już gotowy, twórca zdecydował się przekazać pałeczkę innemu filmowcowi.

W rozmowie z portalem TooFab podczas Halloween Horror Nights w Universal Studios reżyser wyjaśnił swoją decyzję:

Właśnie skończyliśmy pisać scenariusz do sequela Romulusa. Ale tym razem oddaję pałeczkę – nie będę reżyserował. Zajmę się produkcją razem z Ridleyem Scottem i obecnie szukamy nowego filmowca, który naprawdę pójdzie na całość. Chcieliśmy kontynuować historię, bo kochamy to, co zaczęliśmy w Romulusie. Teraz szukamy reżysera, który podchwyci naszą wizję i doda jej świeżości

wyjawił Fede Alvarez

Dlaczego reżyser odchodzi?

Twórca ujawnił, że zamiast sequela chce skupić się na oryginalnym, osobistym projekcie, który wraz ze swoim współscenarzystą trzymał w szufladzie już od dłuższego czasu. Szczegółów na temat nowego filmu nie zdradził.

Co dalej z Obcy: Romulus 2?

Na razie fabuła kontynuacji owiana jest tajemnicą, a 20th Century Studios nie ogłosiło jeszcze daty premiery. Wiadomo jedynie, że Álvarez pozostanie przy projekcie jako producent, wspólnie z Ridleyem Scottem.

Pierwszy Obcy: Romulus (2024), rozgrywający się pomiędzy wydarzeniami z oryginalnego Obcego Ridleya Scotta a Obcy – Decydujące starcie Jamesa Camerona, zdobył uznanie fanów.

Źrodło: ComingSoon