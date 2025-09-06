Amazon sięga po AI, by wskrzesić "świętego Graala" zaginionych filmów 0

Firma Showrunner, wspierana przez Amazon, ogłosiła, że podejmie się niezwykłego eksperymentu – spróbuje zrekonstruować przy pomocy sztucznej inteligencji utracone 43 minuty filmu Wspaniałość Ambersonów (1942) w reżyserii Orsona Wellesa.

Wspaniałość Ambersonów, ekranizacja powieści Bootha Tarkingtona, opowiadająca o losach podupadającej rodziny w erze rodzącego się przemysłu samochodowego, od dekad uznawana jest za jedno z największych utraconych dzieł filmowych. Choć obraz trafił do kin w 1942 roku, studio RKO Pictures usunęło ponad 40 minut materiału po chłodnym przyjęciu testowych pokazów.

Orson Welles nie miał wówczas wpływu na finalny montaż – zajęty pracą nad niedokończonym filmem It’s All True – i nie mógł obronić swojej wizji. Oryginalna wersja nigdy nie ujrzała światła dziennego, a wielu krytyków i filmowców, w tym nieżyjący już William Friedkin, określało ją mianem świętego Graala filmowych archiwów.

Eksperyment, a nie komercjalizacja

Z roku na rok technologia coraz bardziej zbliża się do momentu, w którym będzie można wygenerować cały film na podstawie promptu. Obecnie AI nie jest w stanie utrzymać fabuły dłuższej niż krótki odcinek, ale nasz nowy model to krok w stronę dziwnej i trochę przerażającej przyszłości narracji generatywnej.

powiedział CEO Showrunnera, Edward Saatchi

Jak podaje The Hollywood Reporter, rekonstrukcja Showrunnera będzie miała charakter wyłącznie eksperymentalny. Firma nie posiada praw do filmu, dlatego odtworzone materiały nie zostaną skomercjalizowane, a nie wiadomo nawet, czy w ogóle ujrzą światło dzienne. Celem projektu jest sprawdzenie możliwości nowego modelu AI Showrunnera, który – według firmy – potrafi generować długie, złożone narracje.

