Amazon sięga po AI, by wskrzesić "świętego Graala" zaginionych filmów 0
Firma Showrunner, wspierana przez Amazon, ogłosiła, że podejmie się niezwykłego eksperymentu – spróbuje zrekonstruować przy pomocy sztucznej inteligencji utracone 43 minuty filmu Wspaniałość Ambersonów (1942) w reżyserii Orsona Wellesa.
Wspaniałość Ambersonów, ekranizacja powieści Bootha Tarkingtona, opowiadająca o losach podupadającej rodziny w erze rodzącego się przemysłu samochodowego, od dekad uznawana jest za jedno z największych utraconych dzieł filmowych. Choć obraz trafił do kin w 1942 roku, studio RKO Pictures usunęło ponad 40 minut materiału po chłodnym przyjęciu testowych pokazów.
Orson Welles nie miał wówczas wpływu na finalny montaż – zajęty pracą nad niedokończonym filmem It’s All True – i nie mógł obronić swojej wizji. Oryginalna wersja nigdy nie ujrzała światła dziennego, a wielu krytyków i filmowców, w tym nieżyjący już William Friedkin, określało ją mianem świętego Graala filmowych archiwów.
Eksperyment, a nie komercjalizacja
Z roku na rok technologia coraz bardziej zbliża się do momentu, w którym będzie można wygenerować cały film na podstawie promptu. Obecnie AI nie jest w stanie utrzymać fabuły dłuższej niż krótki odcinek, ale nasz nowy model to krok w stronę dziwnej i trochę przerażającej przyszłości narracji generatywnej.
Jak podaje The Hollywood Reporter, rekonstrukcja Showrunnera będzie miała charakter wyłącznie eksperymentalny. Firma nie posiada praw do filmu, dlatego odtworzone materiały nie zostaną skomercjalizowane, a nie wiadomo nawet, czy w ogóle ujrzą światło dzienne. Celem projektu jest sprawdzenie możliwości nowego modelu AI Showrunnera, który – według firmy – potrafi generować długie, złożone narracje.
Źrodło: The Hollywood Reporter
Komentarze 0