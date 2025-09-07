Oficjalny plakat filmu "To się nie dzieje". Artur Wyrzykowski zaprasza do swojego świata 0

W sieci zadebiutował pierwszy plakat do filmu To się nie dzieje, najnowszego projektu Artura Wyrzykowskiego. Twórca, znany z nieoczywistych i odważnych narracji, po raz kolejny zapowiada historię, która ma wytrącić widzów z rutyny i skłonić do dyskusji.

Plakat utrzymany jest w klimacie tajemnicy i niedopowiedzenia – zamiast zdradzać fabułę, raczej buduje nastrój i prowokuje pytania. To właśnie gra z oczekiwaniami widza ma być jednym z kluczowych elementów filmu.

To się nie dzieje zapowiadane jest jako opowieść o granicy między fikcją a rzeczywistością. Wyrzykowski stawia pytania o to, co naprawdę jesteśmy w stanie uznać za prawdziwe, a co może być jedynie złudzeniem.

Co wiemy o filmie?

Bartek dowiaduje się, że jego nastoletni syn jest sprawcą zabójstwa w szkole. Roztrzęsiony chłopiec przybiega do taty, więc mężczyzna ukrywa się z nim w mieszkaniu swojej narzeczonej. Bartek próbuje zorganizować auto, którym uciekną za granicę. Gdy jego partnerka próbuje go powstrzymać, staje się jego zakładniczką. Wtedy wyznaje mu, że jest w ciąży. Bartek staje przed dylematem, które dziecko jest dla niego ważniejsze. Starając się zapanować na wszystkim, dojrzewa do konfrontacji z prawdą o swoim synu i o sobie jako ojcu.

Data premiery filmu nie została jeszcze ujawniona, ale już teraz widać, że kampania promocyjna zaczyna nabierać tempa. Pierwszy plakat wywołał duże zainteresowanie i można się spodziewać, że to dopiero początek budowania atmosfery wokół tytułu. W głównych rolach występują Tomasz Schuchardt, Paulina Gałązka oraz Borys Otawa.

Źrodło: Bold Humans