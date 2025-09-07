Od konsoli do telewizora – Prime Video szykuje serial na podstawie znanej gry 1

Po ogromnym sukcesie serialu Fallout, Amazon MGM Studios nie zwalnia tempa. Platforma Prime Video oficjalnie zamówiła nową adaptację jednej z najważniejszych gier narracyjnych ostatniej dekady – Life is Strange od Square Enix.

Według doniesień, serial oparty na popularnej przygodówce z elementami podróży w czasie doczeka się realizacji po latach prób. Pierwsze podejście do ekranizacji miało miejsce już w 2017 roku, gdy projektem interesowało się Hulu, a w gronie producentów znalazł się nawet piosenkarz Shawn Mendes. Teraz jednak historia Max Caulfield i Chloe Price trafi na Prime Video, tym razem z pełnym wsparciem Amazona.

O czym będzie serial?

Z oficjalnego opisu fabuły wynika, że produkcja podąży ścieżką znaną z gry:

Studentka fotografii odkrywa, że potrafi cofać czas, gdy udaje jej się uratować życie swojej przyjaciółki z dzieciństwa, Chloe. Starając się zrozumieć nową moc, dziewczyny rozpoczynają śledztwo w sprawie tajemniczego zaginięcia koleżanki ze szkoły. Szybko odkryją mroczną stronę swojego miasteczka, co doprowadzi je do dramatycznych wyborów na granicy życia i śmierci.

Showrunnerem i głównym scenarzystą został Charlie Covell, znany z hitu Netfliksa The End of the F**ing World*. Nad produkcją czuwać będą także Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg i Timothy I. Stevenson z Story Kitchen, a w gronie producentów znalazła się również firma LuckyChap należąca do Margot Robbie.

LuckyChap w oficjalnym oświadczeniu podkreśla:

Od dawna jesteśmy fanami wizji artystycznej Charlie Covell, dlatego współpraca przy Life is Strange to spełnienie marzeń. To wyjątkowe IP, które zasługuje na odpowiednią opiekę i wierzymy, że Charlie doskonale odda jego unikalny charakter. Nie możemy się doczekać, by razem z Amazonem, Square Enix i Story Kitchen ożywić Chloe, Max i Arcadia Bay.

Gra, która zmieniła narrację w branży

Pierwsza odsłona Life is Strange zadebiutowała w 2015 roku i szybko stała się jedną z najbardziej cenionych gier narracyjnych dekady, zdobywając liczne nagrody za opowieść i emocjonalną głębię. W październiku 2023 roku ukazała się już czwarta część cyklu – Life is Strange: Double Exposure.

Źrodło: Variety