Amazon MGM Studios pracuje nad nową wersją kultowego filmu Nieśmiertelnego. Reboot powstaje pod okiem Chada Stahelskiego – reżysera serii John Wick. W głównej roli wystąpi Henry Cavill, który wcieli się w Conora MacLeoda, szkockiego wojownika odkrywającego swoją nieśmiertelność.

Obsada już teraz zapowiada się imponująco. W filmie zobaczymy m.in. Russella Crowe’a, Marisę Abelę, Dave’a Bautistę oraz Karen Gillan.

Jak poinformował The Hollywood Reporter, do obsady właśnie dołączył Djimon Hounsou, który wcieli się w nieśmiertelnego wojownika z Afryki. Aktor ma na koncie bogatą filmografię – w Marvel Cinematic Universe zagrał Koratha Poszukiwacza (Strażnicy Galaktyki), a w DCEU wcielał się w czarodzieja Shazama (Shazam!).

There can be only one

Nowy film, podobnie jak oryginał z 1986 roku w reżyserii Russella Mulcahy’ego, skupi się na walce nieśmiertelnych wojowników rozciągającej się przez wieki. Cavill jako Connor MacLeod, wspierany przez Ramireza (Russell Crowe), zmierzy się z innymi, by udowodnić, że może być tylko jeden. Zdjęcia do Highlandera mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Na razie nie podano daty premiery.

