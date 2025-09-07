Święta w rytmie Jonas Brothers – Disney+ prezentuje teaser filmu 0

Disney wreszcie ujawnił datę premiery świątecznej komedii z Jonas Brothers w rolach głównych. A Very Jonas Christmas Movie zadebiutuje 14 listopada wyłącznie na Disney+. W sieci pojawił się już pierwszy teaser, który zdradza, że będzie to pełna chaosu, humoru i muzyki podróż przez świąteczny czas.

Kevin, Joe i Nick Jonas wcielają się w samych siebie, a fabuła pokazuje ich szalony wyścig z czasem. Bracia muszą przedrzeć się z Londynu do Nowego Jorku, by zdążyć na święta do swoich rodzin. Po drodze czekają ich jednak coraz bardziej absurdalne i zabawne przeszkody, które mogą pokrzyżować plany.

Gwiazdorska obsada i muzyczne niespodzianki

Oprócz Jonas Brothers w filmie wystąpią m.in.: Billie Lourd, Laverne Cox, KJ Apa, Chloe Bennet, Andrew Barth Feldman, Andrea Martin, Randall Park, Jesse Tyler Ferguson (w roli… Świętego Mikołaja!), a także legendarny saksofonista Kenny G i kompozytor Justin Tranter, którzy zagrają samych siebie.

W teaserze można też dostrzec wyjątkowe cameo – w filmie pojawi się Priyanka Chopra, prywatnie żona Nicka Jonasa, oraz członkowie rodziny Jonasów.

A Very Jonas Christmas Movie to pierwsza wspólna aktorska produkcja Jonas Brothers od czasu, gdy w 2013 roku zrobili sobie przerwę. Wcześniej byli gwiazdami Disneya, występując w hitowych filmach Camp Rock z Demi Lovato i w serialu Jonas. Teraz, w roku 20-lecia działalności zespołu, bracia powracają na platformę, która uczyniła z nich światowe gwiazdy.

Za reżyserię odpowiada laureatka Oscara Jessica Yu, a scenariusz napisali Isaac Aptaker i Elizabeth Berger. Film wyprodukują Jonas Brothers wraz z zespołem kreatywnym Disneya, a nad muzyką czuwa nominowany do Grammy Justin Tranter.

Źrodło: ComingSoon