Jennifer Lawrence i Robert Pattinson razem w mrocznym "Die My Love". Zobacz teaser 0

Platforma Mubi udostępniła teaser trailer filmu Die My Love, opartego na głośnej powieści Ariany Harwicz z 2017 roku. To psychologiczna, mroczna dramedy, która do kin trafi 7 listopada 2025 roku.

Wczytywanie...

Data premiery nie jest przypadkowa – obraz Lynne Ramsay wejdzie na ekrany tego samego dnia, co wyczekiwany Predator: Strefa zagrożenia z Elle Fanning, a w tym samym miesiącu rywalizować będzie z takimi hitami jak The Running Man, Iluzja 3, Wicked: Na dobre czy Zwierzogród 2.

W teaserze widzimy Jennifer Lawrence jako Grace i Roberta Pattinsona jako Jacksona – młode małżeństwo, które przeprowadza się z Nowego Jorku do odziedziczonego domu na wsi. Początkowo pełni nadziei, szybko odkrywają, że sielanka przeradza się w coś znacznie bardziej niepokojącego. Krótkie sceny pokazują skrajne emocje – od czułości po gwałtowne kłótnie.

Oficjalny opis filmu zdradza, że Grace, zmagając się z macierzyństwem i izolacją, zaczyna powoli tracić grunt pod nogami. Jej rozpad nie jest jednak wyrazem słabości – wręcz przeciwnie, staje się dla niej źródłem siły, wyobraźni i dzikiej energii.

Za kamerą stanęła Lynne Ramsay, a scenariusz współtworzył Enda Walsh. Na ekranie obok Lawrence i Pattinsona zobaczymy także LaKeitha Stanfielda, Sissy Spacek, Nicka Nolte i Gabrielle Rose. Co ciekawe, Jennifer Lawrence nie tylko gra główną rolę, ale też produkuje film wspólnie z Martinem Scorsese i Justine Ciarrocchi.

Die My Love zadebiutowało na Festiwalu Filmowym w Cannes 2025, gdzie zebrało pozytywne recenzje.

Źrodło: Deadline