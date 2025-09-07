Will Smith po burzliwym konflikcie wymienia Michaela Baya – znamy następcę! 0

Nowa komedia akcji Willa Smitha Fast and Loose ma już reżysera, który zastąpił Michaela Baya. Przypomnijmy, że twórca serii Transformers zrezygnował z projektu dla Netflixa po twórczych nieporozumieniach ze Smithem. Bay chciał, by produkcja była bardziej nastawiona na widowiskową akcję, natomiast Smith widział w niej przede wszystkim komedię.

Wczytywanie...

Fast and Loose pokieruje John Swab. To dla niego zdecydowanie największe wyzwanie w karierze – dotychczas nakręcił m.in. Będziesz męczennikiem (2016), czy Straceńcy (2021).

Studio miało napięty grafik ze względu na zajęty kalendarz Smitha. Spotkano się z wieloma kandydatami, ale to Swab zrobił największe wrażenie – zarówno na producentach, jak i na samym Smithie.

Fabuła filmu zapowiada się intrygująco: bohater budzi się w Tijuanie bez pamięci i stopniowo odkrywa, że prowadził… dwa życia – jednocześnie jako groźny boss przestępczego świata i tajny agent CIA.

Choć Bay odszedł, w ekipie pozostały mocne nazwiska – Jerry Bruckheimer, David Leitch, Kelly McCormick oraz sam Will Smith, którzy zajmą się produkcją. Scenariusz przygotowali Jon i Erich Hoeberowie, Eric Pearson oraz Dave Callaham.

Na razie nie ogłoszono daty premiery Fast and Loose, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najgłośniejszych projektów akcji w katalogu Netflixa.

Źrodło: Deadline