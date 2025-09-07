Gdzie zabierze nas "Biały Lotos" tym razem? Znamy miejsce 4. sezonu 0

Serialowy hit HBO nie zwalnia tempa. Biały Lotos znalazł już miejsce, w którym rozegra się czwarty sezon. Po Hawajach, Sycylii i Tajlandii, tym razem ekipa przeniesie się do Francji!

Według doniesień, właśnie ten europejski kraj został wybrany jako sceneria nowej odsłony serialu Mike’a White’a. Dokładna lokalizacja wciąż owiana jest tajemnicą, ale jeśli twórcy pozostaną wierni dotychczasowej tradycji korzystania z hoteli Four Seasons, w grze są trzy luksusowe opcje:

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat na Lazurowym Wybrzeżu,

Megève w malowniczych Alpach,

Hotel George V w samym sercu Paryża.

Choć White w jednym z wywiadów po finale 3. sezonu wspominał, że chciałby odejść od plażowych klimatów i odpocząć od rozbijających się fal, wybór górskiego kurortu w Alpach brzmiałby jak idealna zmiana scenerii.

Przypomnijmy – trzeci sezon przeniósł widzów do Tajlandii, gdzie kręcono m.in. w Bangkoku, Phuket i na wyspie Ko Samui. Na ekranie pojawiła się imponująca obsada z Leslie Bibb, Carrie Coon, Waltonem Goggins, Michelle Monaghan, Samem Rockwellem czy Lalisa Manobal.

Na razie HBO nie ujawnia daty premiery czwartego sezonu, ale jedno jest pewne: luksus, dramat i czarny humor powrócą – tym razem w wyjątkowo francuskim wydaniu.

Źrodło: Deadline