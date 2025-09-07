Disney stawia na widowisko. "Tron: Ares" w nowym zwiastunie olśniewa IMAX-em 0

Disney oficjalnie zaprezentował najnowszy zwiastun filmu Tron: Ares, który wejdzie do kin w październiku 2025 roku. Produkcja nie tylko rozwija kultową serię science fiction, ale też podkręca oczekiwania spektakularnymi efektami stworzonymi z myślą o formacie IMAX.

Zgodnie z oficjalnym opisem, fabuła skupia się na Aresie, zaawansowanym Programie (granym przez Jareda Leto), który zostaje wysłany z cyfrowego świata do rzeczywistości. To pierwszy raz, gdy ludzkość staje twarzą w twarz z istotą A.I. – i jak łatwo się domyślić, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem.

W zwiastunie widzimy, jak Ares zostaje wprowadzony do naszego świata przez Juliana Dillingera (Evan Peters). Choć na początku prezentowany jest jako doskonały żołnierz, zdolny do „odradzania się” w razie porażki, sytuacja szybko wymyka się spod kontroli.

Tron: Ares to trzeci film w serii po klasyku Tron (1982) i widowiskowym Tron: Dziedzictwo (2010). Tym razem na ekranie obok Leto i Petersa zobaczymy także Gretę Lee, Hasan’a Minhaja, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Camerona Monaghana, Gillian Anderson, Jeffa Bridgesa oraz Sarah Desjardins.

Za kamerą stanął Joachim Rønning. Tron: Ares trafi do kin oraz na ekrany IMAX 10 października 2025 roku.

Źrodło: ComingSoon