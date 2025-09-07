HBO przechodzi metamorfozę. Kanały otrzymują nowe nazwy 0
Po niedawnej decyzji Warner Bros. Discovery o powrocie do nazwy HBO Max (zamiast krótkiego Max), przyszedł czas na kolejną rewolucję w strukturach marki HBO. Tym razem zmiany dotknęły kanały linearne w Stanach Zjednoczonych, które otrzymały świeże nazwy – tak, by lepiej odzwierciedlały prezentowane na nich treści.
Jak teraz nazywają się kanały HBO i Cinemax?
Dotychczasowe sześć kanałów HBO i Cinemax zyskało nowe, bardziej przejrzyste monikery. Zmiany są już widoczne także w aplikacji HBO Max w ramach oferty live channels. Oto szczegóły:
- HBO2 → HBO Hits
- HBO Signature → HBO Drama
- HBO Zone → HBO Movies
- MoreMAX → Cinemax Hits
- ActionMAX → Cinemax Action
- 5starMAX → Cinemax Classics
Dlaczego zmiany?
Jak podkreśla Warner Bros. Discovery, ewolucja marki ma odpowiadać na współczesne potrzeby odbiorców:
Żaden widz dziś nie mówi, że chce więcej treści – wszyscy chcą lepszej treści. (…) Wyróżniamy się jakością i unikalnymi historiami, a żaden brand nie robi tego lepiej od HBO od ponad 50 lat.
Co to oznacza dla widzów?
Choć zmiany dotyczą na razie rynku amerykańskiego, mogą zwiastować dalsze porządki w portfolio HBO i Cinemax. Nowe nazwy jasno wskazują na profil kanału – od hitów filmowych po dramaty i klasykę – co ma ułatwić widzom wybór. Dla HBO to kolejny krok w odświeżaniu wizerunku i strategii, w której kluczową rolę odgrywa jasna komunikacja treści oraz podkreślanie jakości zamiast ilości.
Źrodło: ComingSoon
