HBO przechodzi metamorfozę. Kanały otrzymują nowe nazwy

Po niedawnej decyzji Warner Bros. Discovery o powrocie do nazwy HBO Max (zamiast krótkiego Max), przyszedł czas na kolejną rewolucję w strukturach marki HBO. Tym razem zmiany dotknęły kanały linearne w Stanach Zjednoczonych, które otrzymały świeże nazwy – tak, by lepiej odzwierciedlały prezentowane na nich treści.

Jak teraz nazywają się kanały HBO i Cinemax?

Dotychczasowe sześć kanałów HBO i Cinemax zyskało nowe, bardziej przejrzyste monikery. Zmiany są już widoczne także w aplikacji HBO Max w ramach oferty live channels. Oto szczegóły:

HBO2 → HBO Hits

HBO Signature → HBO Drama

HBO Zone → HBO Movies

MoreMAX → Cinemax Hits

ActionMAX → Cinemax Action

5starMAX → Cinemax Classics

Dlaczego zmiany?

Jak podkreśla Warner Bros. Discovery, ewolucja marki ma odpowiadać na współczesne potrzeby odbiorców:

Żaden widz dziś nie mówi, że chce więcej treści – wszyscy chcą lepszej treści. (…) Wyróżniamy się jakością i unikalnymi historiami, a żaden brand nie robi tego lepiej od HBO od ponad 50 lat.

Co to oznacza dla widzów?

Choć zmiany dotyczą na razie rynku amerykańskiego, mogą zwiastować dalsze porządki w portfolio HBO i Cinemax. Nowe nazwy jasno wskazują na profil kanału – od hitów filmowych po dramaty i klasykę – co ma ułatwić widzom wybór. Dla HBO to kolejny krok w odświeżaniu wizerunku i strategii, w której kluczową rolę odgrywa jasna komunikacja treści oraz podkreślanie jakości zamiast ilości.

